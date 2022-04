Bill Skarsgard prêt à jouer le rôle d’Eric Draven dans The Crow Reboot

Les fans de la franchise ne retiennent peut-être pas encore leur souffle, mais un nouveau mot sur le redémarrage à long terme de Le corbeau est qu’un nouveau réalisateur et une vedette sont maintenant à bord. Deadline rapporte que Rupert Sanders (Blanche Neige et le chasseur, Fantôme dans la coquille) est sur le point de diriger une nouvelle réinvention de Le corbeau avec un scénario du nominé aux Oscars Zach Baylin (Roi Richard). Bill Skarsgård (Ça : première et deuxième parties, château de Pierre) devrait également jouer le rôle d’Eric Draven, le rôle joué à l’origine par Brandon Lee, avec l’auteur-compositeur-interprète nominé aux Grammy Awards FKA twigs en co-vedette.

« Le corbeau est beau, sombre, poétique et parfois dérangeant », a déclaré Sanders dans un communiqué. « C’est une histoire d’amour, de perte, de chagrin et de vengeance. C’est un grand honneur de revisiter la bande dessinée emblématique de James O’Barr et de réinventer Le corbeau comme une voix inquiétante d’aujourd’hui.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le corbeau est basé sur le roman graphique original de James O’Barr. Cette nouvelle prise sera produite par Victor Hadida, Molly Hassell, John Jencks et Edward R. Pressman. Le projet est une collaboration entre les sociétés de production Hassell Free Productions, Electric Shadow Company, Davis Films et Edward R. Pressman Film Corporation, en association avec 30WEST.

Le corbeau a déjà été développé en un long métrage sorti en 1994. Réalisé par Alex Proyas et écrit par David J. Schow et John Shirley, le film met en scène feu Brandon Lee dans le rôle d’Eric Draven, un musicien assassiné qui est ressuscité pour venger la mort de lui-même et sa fiancée. Tragiquement, Lee a été tué à cause d’un accident sur le plateau peu de temps avant de terminer son travail sur le film. Le film est devenu emblématique et a engendré plusieurs suites.





Le redémarrage de Crow a presque eu lieu avec Jason Momoa en vedette







Il y a eu des tentatives pendant des années pour obtenir un nouveau redémarrage de Le corbeau du sol. Différents noms ont circulé en tant que candidats possibles pour jouer Eric Draven, notamment Luke Evans, Jack Huston et Norman Reedus. En 2016, le projet semblait faire son chemin avec le réalisateur Corin Hardy, qui prévoyait de lancer Aquaman star Jason Momoa en tant que justicier titulaire. Bien que les deux semblaient très enthousiasmés par le projet, cette itération du redémarrage a échoué, les deux annonçant leur sortie en 2018.

Alors que la version de Jason Momoa est morte dans l’enfer du développement, des images et des séquences ont depuis été publiées de la projection du test d’acteur pour le rôle. C’est un aperçu intéressant de ce qui aurait pu être, Hardy notant l’année dernière qu’il n’avait toujours pas complètement abandonné ses espoirs que leur version de Le corbeau pourrait un jour se faire après tout.





« C’est une histoire dont je suis juste amoureux et marié et j’y ai mis trois ans et demi, quatre ans de vie et d’amour et de sang et de sueur et de larmes, et j’ai une tonne de matériaux, donc je ne savoir si un jour … Je suppose que je ne veux pas vraiment leur montrer parce que je crois toujours qu’il y aura un corbeau un jour, mais nous verrons « , a-t-il déclaré, par ComicBook.com. « Je pense que James L’original d’O’Barr corbeau roman graphique et les autres itérations ultérieures de ce personnage dans les bandes dessinées, il n’y a aucune raison de ne pas en faire beaucoup plus avec ce personnage, le concept de Le corbeaula mythologie de Le corbeauet le ton et ce que cela représente est toujours unique dans le monde dans lequel nous nous trouvons en ce moment. »

Il n’y a pas encore de mot sur quand cette nouvelle version Le corbeau avec Bill Skarsgard devrait sortir.





Comment Indiana Jones 5 marque la fin d’une époque dans le cinéma d’aventure

Lire la suite





A propos de l’auteur