Bill Skarsgard confirme la rumeur de John Wick 4, expliquant pourquoi il veut vraiment le faire

Bill Skarsgård a officiellement confirmé son casting dans John Wick 4. Actuellement en production avec Keanu Reeves reprenant son rôle de héros de film d’action titulaire, le quatrième John Wick apporte une flopée de nouveaux venus dans la franchise aux côtés de quelques autres stars de retour. Faire ses débuts dans la série en John Wick 4 est Skarsgård bien que les détails sur son rôle n’aient pas encore été révélés.

Dans une nouvelle interview avec Collider, Bill Skarsgård a vérifié qu’il avait été choisi pour le film. Il a également parlé de ce qui a attiré le genre d’horreur hors du commun dans la série de films d’action, et comme l’explique Skarsgård, il entre dans le projet en tant que grand John Wick ventilateur. Il a également déclaré qu’il appréciait la nature de ce rôle « amusant » que le réalisateur Chad Stahelski lui a offert, bien qu’il ne puisse évidemment rien dire d’autre sur le personnage en particulier. De l’entretien :

« Je pense que les films sont très divertissants. J’ai toujours été un fan de ce genre de films d’action abusifs et abusifs. Chad m’a contacté et je l’ai rencontré plusieurs fois, et je l’ai vraiment aimé. Il était un rôle vraiment amusant. Je ne vais pas entrer dans les détails [about] ce que c’est, mais c’était un rôle amusant et un monde amusant. J’aime les films. Je pense qu’ils sont divertissants et c’est quelque chose que je n’ai pas vraiment fait avant. C’est toujours quelque chose qui m’inspire, pour quoi que ce soit. C’est comme, ‘D’accord, c’est un projet ou un genre ou quelque chose que je n’ai pas fait, alors essayons-le et amusons-nous avec ces contraintes de genre.’ Donc, j’ai vraiment hâte d’y être. »

Skarsgård, qui est peut-être mieux connu pour avoir joué Pennywise the Dancing Clown dans Il et Ça : chapitre deux, a également parlé des dangers d’être catalogué à Hollywood une fois qu’un acteur a réussi dans un genre particulier. Chercher à montrer qu’il est bien plus qu’une star de cinéma d’horreur était une autre raison pour laquelle Skarsgård était impatient de rejoindre John Wick : Chapitre 4.

« Je l’ai eu [in my mind] depuis très longtemps que je veux essayer d’être aussi polyvalent que possible, que ce soit en croisant les genres ou en jouant ces personnages très différents. En fait, je viens de terminer un film d’horreur, mais j’ai l’impression que le genre d’horreur est quelque chose que j’ai fait beaucoup. J’aimerais faire de la comédie et j’aimerais faire de l’action. J’aimerais faire le plus possible. Et je pense que c’est la clé de la longévité dans cette entreprise et d’avoir une carrière amusante où vous pouvez vous dire : « Je peux faire beaucoup de choses différentes », afin que vous ne vous retrouviez pas limité dans cette boîte, ce qui arrive tout le temps . »

Donnie Yen, Rina Sawayama, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins et Shamier Anderson se joindront à Skarsgård dans la suite à venir en tant que nouveaux venus dans la franchise. Marko Zaror serait également en pourparlers pour devenir l’un des principaux poursuivants de John Wick. De retour pour reprendre leurs rôles des versements précédents, Lance Reddick, Laurence Fishburne et Ian McShane.

John Wick : Chapitre 4 devrait sortir en salles par Lionsgate le 27 mai 2022. Quant à Skarsgård, il peut être vu dans le nouveau film Neuf jours avec Winston Duke et Zazie Beetz lors de sa sortie nationale le 6 août. Cette histoire nous vient de Collider.

Sujets : John Wick 4