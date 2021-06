Bill Skarsgård au casting de ‘John Wick 4’, s’ajoute à la distribution croissante

Le casting de John Wick 4 continue de croître, car il est rapporté que Bill Skarsgård a été choisi dans la suite très attendue.

Dans un rapport exclusif de Collider, on apprend que Bill Skarsgård rejoint le casting de John Wick 4 dans un rôle non divulgué. Peut-être mieux connu sous le nom de Pennywise dans Il, Skarsgård rejoint Donnie Yen et Rina Sawayama en tant qu’ajouts récents à la distribution croissante de John Wick 4, qui poursuivra l’histoire de l’assassin maintenant en fuite après les événements de John Wick : Chapitre 3 : Parabellum.

On ne sait pas quel rôle Skarsgård jouera dans l’histoire, il pourrait tout aussi bien jouer un rival de John Wick qu’un allié. Espérons que nous obtiendrons plus de détails dans les mois à venir.

John Wick 4 devrait sortir en salles le 27 mai 2022.