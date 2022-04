Bill Nye, le scientifique, apparaîtra en tant que juge invité sur Domino Masters

Bill Nye le gars des sciences le Domino Guy fait une apparition dans l’épisode de ce soir de Maîtres des dominos sur FOX. Lors de la dernière nuit avant les demi-finales, les quarts de finale seront diffusés le mercredi 27 avril 2022 à 21h00/22h00 HE/PT. Bill Nye aidera à juger trois équipes alors qu’elles « s’affronteront dans un incroyable tournoi de renversement de dominos et de réaction en chaîne sur un thème scientifique ».

Maîtres des dominos est animé par l’acteur multi-primé aux Emmy Awards Eric Stonestreet de Modern Family. L’émission de téléréalité présente des équipes de passionnés de dominos qui s’affrontent dans un « tournoi incroyable de renversement de dominos et de réaction en chaîne », selon la page de presse de l’émission sur FOX. Cette saison, seize équipes qualifiées se sont affrontées dans des défis ambitieux de construction de dominos afin qu’elles puissent être couronnées les joueurs de dominos les plus talentueux du pays en exhibant leurs renversements de style Rube Goldberg. Dans chaque épisode, les trios d’équipes de dominos ont incorporé des éléments personnalisés de plus en plus compliqués dans leurs renversements de réaction en chaîne, et l’équipe concurrente qui a le plus impressionné les juges est passée au tour suivant – et maintenant, les équipes restantes ont atteint les quarts de finale. .

Jusqu’à présent, le concours a été jugé par Stonestreet et un panel de juges réguliers, dont Danica McKellar, auteure de livres de mathématiques à succès du New York Times; NFL Pro-Bowler, champion du Super Bowl, passionné d’art et galeriste Vernon Davis; et Steve Price, artiste professionnel de la réaction en chaîne et des dominos. Et chaque épisode a été raconté par le Topple Announcer Joe Buck (FOX Sports Lead NFL & MLB Announcer). Mais pour les quarts de finale, Maîtres des dominos fait appel à un juge invité spécial : Bill Nye the Science Guy, qui aidera à juger les équipes alors qu’elles « concourent dans un incroyable tournoi de renversement de dominos et de réaction en chaîne sur un thème scientifique ».

Bill Nye sauve le monde sur Netflix







Bill Nye, auteur à succès du New York Times et animateur nominé aux Emmy Awards, est surtout connu pour ses émissions de télévision Bill Nye le scientifiquequi a duré de 1993 à 1998, et Bill Nye sauve le mondequi s’est déroulé de 2017 à 2018. Il a également fait de nombreuses autres apparitions dans des séries télévisées populaires en tant qu’éducateur scientifique.





Bill Nye sauve le monde peut toujours être diffusé sur Netflix. La série a duré trois saisons et aborde des sujets d’un point de vue scientifique, dissipant les mythes et réfutant les affirmations anti-scientifiques. La description officielle de la série se lit comme suit :

Mais les révélations sont réelles, nous rappelle Bill, alors qu’il neutralise les mensonges et renforce la vérité : « Ce n’est pas de la magie, c’est de la science ! » Chaque épisode de Bill Nye sauve le monde plonge de manière divertissante et enthousiaste dans un sujet ou un concept spécifique à travers des tables rondes animées, des rapports de correspondants spéciaux de grande envergure et le mélange très spécial de procédure de laboratoire et de personnalité authentique de Bill. Équipé de curiosité, de gants résistants aux produits chimiques et de ses nœuds papillon bien-aimés, Bill est une force magnétique à laquelle il est difficile de résister.

En plus de son accueil, Bill Nye s’est également exprimé dans le long métrage d’animation Joyeux Halloween, Scooby-Doo !dans un épisode qui comprenait également l’invitée de marque, Elvira, Maîtresse des Ténèbres.





