Bill Nye éduque son public TikTok sur l’importance du port de masque

Le célèbre scientifique Bill Nye utilise TikTok pour expliquer l’importance de l’utilisation de masques pendant la pandémie de coronavirus. Le Washington Post / « Les virus ne voyagent pas par eux-mêmes, ils voyagent à travers de petites gouttelettes de broche et de morve », a déclaré Nye dans la vidéo, tout en portant son look emblématique de nœud papillon. «Les fibres sont enchevêtrées, alors quand la gouttelette pénètre dans les fibres d’un masque, elle est piégée. Ce n’est pas si difficile à comprendre, tout le monde. C’est pourquoi nous avons des règles sur le port d’un masque. « J’espère que vous pouvez voir moins il y a de masques, plus il y a de malades, » continua Nye. le Bill Nye le scientifique l’hôte a également utilisé son TikTok pour s’attaquer à d’autres problèmes importants tels que la race. Plus tôt cette année, il a expliqué comment toutes les races sont les mêmes lors d’un segment sur le racisme. «Maintenant, voici la même carte des mêmes continents avec une seule couleur, et il s’avère que tout le monde sur Terre descend de personnes qui vivaient ici en Afrique», explique Nye dans la vidéo. «Notre peau est l’endroit où nous fabriquons de la vitamine D; si vous n’obtenez pas assez d’ultraviolets, alors vous n’obtenez pas assez de vitamine D», a poursuivi Nye. « Mais si vous obtenez trop d’ultraviolets, alors vous décomposez vos folates. Vous devez avoir un équilibre parfait. Et parce que l’ultraviolet varie, la couleur de notre peau varie. C’est pourquoi nous avons une peau de couleur différente. » Découvrez le TikTok de Nye ici. [Via]