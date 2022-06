Bill Nye animera la nouvelle série originale de Peacock The End is Nye

Si vous étiez un enfant des années 90, vous savez qui Bill Nye est. Le scientifique lui-même enseigne aux enfants et aux adultes depuis des décennies, mais il n’a pas encore fini. Peacock TV s’associe à Nye sous la forme d’une nouvelle émission intitulée La fin est Nye. Hypebeast.com a le synopsis officiel, qui peut être lu ci-dessous.

THE END IS NYE envoie Bill Nye dans les catastrophes mondiales les plus épiques imaginables – à la fois naturelles et non naturelles – puis les démystifie en utilisant la science pour montrer comment nous pouvons les survivre, les atténuer et même les prévenir.

Brannon Braga est attaché en tant que producteur exécutif et showrunner à La fin est Nye, ainsi que la réalisation de tous les épisodes de 45 minutes. Nye rejoindra Braga en tant que producteur exécutif et animera l’émission. Seth MacFarlane sera également producteur exécutif et, selon son Twitter, apparaîtra également dans une apparition dans l’émission ! MacFarlane a également partagé la première image promotionnelle de la série qui peut être vue ci-dessous. The End is Nye sera également produit par Erica Huggins de Fuzzy Door Productions. La série sera coproduite entre UCP et Universal Television Alternative.

Bill Nye lui-même a déclaré ce qui suit dans une déclaration avec Deadline à propos du projet à venir. Nye précise que le but ultime de l’émission est de donner de l’espoir au public sur la façon dont nous pouvons aller de l’avant dans les moments difficiles.

« En ce moment, notre monde est un endroit très effrayant, et pourtant plein d’opportunités pour améliorer la vie pour nous tous – pour tout le monde sur Terre. En parlant de la Terre, la grande idée derrière The End Is Nye est que pour la première fois dans l’histoire de notre planète, nous, les humains, pouvons contrôler notre destin. Nous pouvons voir le potentiel de ces catastrophes accablantes, et nous avons les moyens de les éviter. Avec la science, nous pouvons changer le monde.

Braga ajoute à cet objectif dans sa propre déclaration. Il pousse plus loin comment la connaissance et la science peuvent finalement pousser la race humaine à survivre à tout ce qui nous est lancé. L’espoir, la confiance et la connaissance sont les clés.

« The End of Nye est une émission sur les relations. Il s’agit de notre relation avec la nature et de la façon dont elle peut se terminer par un désastre total. Il s’agit également de savoir comment la science peut aider cette relation à survivre et à prospérer. Oui, The End of Nye est terrifiant, mais notre objectif ultime est de renforcer la confiance humaine avec une bouffée d’optimisme bienvenue quant à l’avenir et à la compréhension scientifique.

Règles scientifiques !

Le billet de Bill Nye pour la célébrité était dans le programme éducatif pour enfants Bill Nye le scientifique. L’émission couvrait un large éventail de sujets scientifiques pour un public d’enfants. La série a remporté 19 Daytime Emmy Awards au cours de ses cinq saisons. Nye est entré dans le monde du streaming avec le talk-show Netflix Bill Nye sauve le monde, dans lequel il a abordé des sujets plus adultes pour un public qui a depuis grandi avec lui. Il anime actuellement le podcast Règles scientifiques !. Braga et MacFarlane ont une histoire de collaboration sur des programmes éducatifs. Leur projet le plus célèbre a été celui de producteur lors du redémarrage de Carl Sagan Cosmosanimé par le Dr Neil deGrasse Tyson, dans lequel Braga a également réalisé plusieurs épisodes.





La fin est Nye sera présenté en première le 25 août.