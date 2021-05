Bill Nelson promet une action sur Artemis, Mars et la Chine lors de la première audition en tant que chef de la NASA

Le nouvel administrateur de la NASA et politicien de longue date, Bill Nelson, a évoqué les préoccupations concernant la Chine et le programme Artemis Moon de la NASA lors de sa première audience au Congrès en tant que chef de l’agence mercredi 19 mai.

La plus grande partie de la conversation entre Nelson et le sous-comité concernant la demande de 24,7 milliards de dollars de « budget maigre » de la NASA était dirigée vers le contrat de systèmes d’atterrissage humain Artemis de la NASA en difficulté, et les inquiétudes concernant la concurrence de la Chine.

Nelson a déclaré aux législateurs que la Chine prévoyait d’envoyer trois gros atterrisseurs au pôle sud de la lune dans les années à venir, tandis que la NASA n’a actuellement qu’un petit atterrisseur à destination de la même région au cours des deux prochaines années. Le pôle sud de la lune présente un intérêt particulier pour les scientifiques car l’eau gelée pourrait être utilisée pour fabriquer du carburant et de l’oxygène pour les futures missions d’astronautes.

Le chef de la NASA a également cité des informations selon lesquelles l’Administration spatiale nationale chinoise avait pour objectif de lancer des astronautes dans une mission de survol vers la lune, puis d’atterrir dans les années 2020. « En d’autres termes, ils vont atterrir des humains sur la lune. Cela devrait nous dire quelque chose sur notre besoin de quitter notre duff et de faire fonctionner notre système d’atterrissage humain vigoureusement », a-t-il déclaré.

Vidéo: Le chef de la NASA cite les plans d’atterrissage et de lune sur Mars de la Chine lors d’une audience sur le budget

L’administrateur de la NASA Bill Nelson montre une photo du rover chinois Zhurong Mars lors d’une audience à la Chambre le 19 mai 2021. (Crédit d’image: NASA TV)

Nelson a montré à deux reprises une photo imprimée du rover chinois Zhurong Mars nouvellement débarqué à la caméra lors de l’audience virtuelle et a déclaré que le programme chinois « ajoutait un nouvel élément sur la question de savoir si nous voulons être sérieux » à propos du retour sur la Lune.

Les progrès d’Artemis ont également suscité l’inquiétude des membres du sous-comité des crédits de la Chambre sur le commerce, la justice, la science et les agences connexes. Le membre du classement Robert Aderholt (R-Ala.) A critiqué la NASA pour avoir confié à SpaceX le contrat de systèmes d’atterrissage humain Artemis (HLS) avant que Nelson ne prête serment; l’attribution du prix à SpaceX le 26 avril a suscité des protestations de la part de ses concurrents Blue Origin et Dynetics.

« Dans les limites de la loi, j’insisterai sur cette future compétition », a déclaré Nelson, demandant aux politiciens d’allouer de l’argent pour le prix HLS dans un prochain projet de loi sur l’emploi. Il a reconnu que le contrat recommencerait si la protestation auprès du US Government Accountability Office aboutissait. Mais si le contrat tient, il s’est engagé à participer à un concours pour les futurs atterrissages, car le prix SpaceX n’était que pour une seule mission. Nelson a en outre indiqué que les fournisseurs HLS actuels ne peuvent pas recevoir d’argent en vertu de leurs accords existants jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par la manifestation.

Interrogé sur la date de lancement de l’Artemis 1 pour envoyer une mission sans équipage autour de la lune – qui a été sous la pression du temps en raison du hoquet des tests du système de lancement spatial plus tôt dans l’année – Nelson a déclaré que cela « pourrait être » plus tard en 2021, comme prévu.

Pour le prochain étage supérieur de la fusée, Nelson a demandé un financement de développement de la facture d’emplois pour un premier vol prévu sur la mission Artemis 4. Il s’est également engagé à essayer de recruter plus de pays pour travailler avec la NASA dans le cadre des accords Artemis qui ont eu du mal à attirer plus de signatures.

Nelson a défendu la diversité des employés de la NASA, affirmant qu’il n’acceptait de prendre le poste principal que si l’administration Biden nommait l’une de ses trois nominations pour une femme chef à un poste de direction à la NASA. L’ancienne astronaute Pam Melroy a ensuite été nommée administratrice adjointe; Nelson l’appelait «la vraie affaire». Vient ensuite la nomination de Biden au poste de directeur financier, Margaret Vo Schaus, une Américaine d’origine vietnamienne dont les parents sont venus aux États-Unis en tant que réfugiés.

L’administration Biden s’est également engagée le mois dernier à faire atterrir la première «personne de couleur» sur la lune, s’ajoutant à la promesse de la précédente administration Trump de placer la première astronaute sur la surface lunaire.

La demande de budget de la NASA pour 2022 représente une augmentation de 1,5 milliard de dollars par rapport à 2021. L’élément budgétaire le plus notable était peut-être 6,9 ​​milliards de dollars pour le programme d’atterrissage sur la lune Artemis, qui, selon le document, était de 325 millions de dollars de plus que le programme alloué par le Congrès pour 2021.

Il y a eu quelques discussions plus petites sur des éléments tels que la mise à jour de la cybersécurité de la NASA (qui, selon Nelson, sera incluse dans la demande de budget de l’exercice 2022), le financement de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques ou STEM (que l’administration Biden a mentionnée dans le budget maigre), et diverses demandes des membres concernant les emplois, le développement de la technologie aérospatiale et les petites entreprises.

Par exemple, Matt Cartwright (D-Penn.) A demandé plus de soutien pour les petites entreprises dans les contrats de la NASA. Nelson a évoqué le budget de l’exercice 2020 qui leur attribuait 3 milliards de dollars en tant que sous-traitants. Cela s’ajoute aux 3 milliards de dollars typiques que l’agence alloue annuellement aux petites entreprises, a déclaré Nelson.

Ben Cline (R-Va.) A également posé des questions sur le développement de la propulsion thermique nucléaire à la NASA, qui, selon l’ancien administrateur Jim Bridenstine, pourrait changer la donne pour l’envoi d’humains sur Mars, car cela réduirait le temps de trajet de moitié à seulement trois. ou quatre mois. Nelson a reconnu qu’une telle propulsion pourrait être utile pour les missions de Red Planet, mais a demandé à Cline de mettre la demande dans le projet de loi sur les emplois.

Le membre du classement Aderholt a en outre suggéré que la NASA et la Force spatiale coordonnent les dépenses consacrées aux systèmes de lancement commerciaux, ce que Nelson a déclaré qu’il envisagerait. Nelson a également déclaré, peut-être pour plaisanter, qu’il adorerait rouler avec un pilote sur un avion supersonique X-59 de la NASA qui vise à réduire les temps de trajet sur Terre pour les voyages transocéaniques.

Parmi les autres éléments importants relatifs aux vols spatiaux habités dans le budget au-delà d’Artemis figuraient « le développement de capacités pour une exploration humaine durable et de longue durée au-delà de la Terre, et éventuellement vers Mars » et une note sur la Station spatiale internationale allouant plus de 3 milliards de dollars au « soutien de l’espace. les opérations de la station, le transport des marchandises et des équipages, et la recherche qui profite à l’exploration de l’espace et de la vie sur Terre. «

Biden a également inclus une promesse de 2,3 milliards de dollars pour les programmes de sciences de la Terre de l’agence, après de nombreuses tentatives de réduction des initiatives de lutte contre le changement climatique de la part de l’administration Trump.

La demande comprenait également des fonds discrétionnaires pour la mission de retour d’échantillons de Mars de la NASA en tant que suivi du rover Perseverance, la mission prévue pour Europa Clipper sur la lune glacée de Jupiter, la mission de quadricoptère Dragonfly sur la lune de Saturne Titan et le nouveau télescope spatial romain Nancy Grace qui était fréquemment ciblé pour des coupes sous l’administration Trump.

Le sous-comité a tenu la réunion pratiquement en raison des restrictions de quarantaine en cours associées à la pandémie du nouveau coronavirus, bien que plusieurs membres aient fait des présentations pour que Nelson se rende dans leurs districts une fois les restrictions atténuées.

