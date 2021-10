Bill Murray révèle le titre du nouveau film de Wes Anderson

Tout au long de sa filmographie, le cinéaste américain Wes Anderson a réussi à rassembler une belle sélection de collaborateurs constants dans ses œuvres, en ajoutant parmi eux la légende de la comédie Bill Murray, qui a révélé le titre du nouveau film dans lequel le réalisateur de « The Grand Budapest Hôtel » fonctionne actuellement.

En plus de Murray, Anderson a réuni une distribution principale intéressante qui comprend des noms comme Tilda Swinton, Adrien Brody et Scarlett Johansson. Ce serait lors de la présentation de « The French Dispatch » au London Film Festival dimanche dernier (10 octobre) lorsque Murray a souligné que le film s’intitulera « Asteroid City ».

« C’est la distribution habituelle des personnages », a déclaré Murray lors de l’entretien avec les médias pendant le festival (via Screen Daily). « Nous tournons en Espagne, à environ 45 minutes de Madrid. C’est amusant là-bas, on passe un bon moment », a déclaré l’acteur.

Des rapports récents sur le film, bien qu’ils ne présentent pas encore d’informations officielles sur son intrigue ou son thème, annoncent que Wes Anderson a ajouté quelques noms avec lesquels il collaborera pour la première fois de sa carrière. En plus de Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie et Rupert Friend rejoignent le film.

Avec « Asteroid City », Bill Murray et Wes Anderson ont travaillé ensemble sur dix films. Cependant, cela ne semble pas épuisant pour l’acteur, qui a confirmé qu’il était prêt à répondre à l’appel du cinéaste autant de fois que nécessaire. « Il y a certaines personnes auxquelles vous ne répondez pas aux appels, et il y en a certaines auxquelles vous dites ‘Ok, oui.’ Il est l’un d’entre eux ».

En juillet dernier, il a été confirmé par El País que Wes Anderson commençait la production de son nouveau film, qui semble prendre un décor désertique de style occidental, bien que ce thème narratif n’ait pas encore été officiellement confirmé.