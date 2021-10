Bill Murray rejoint-il le MCU dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Il ne faut pas grand-chose pour que les fans spéculent sur qui sera le prochain grand nom à rejoindre la liste toujours croissante des participants au MCU, et un petit morceau de casting sur le Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie la production fait croire aux fans de Bill Murray que le Chasseurs de fantômes : l’au-delà star apparaîtra dans le prochain film Marvel. Bien sûr, il y a beaucoup d’amour dans le monde pour Bill Murray et tout ce dans lequel il apparaît, donc même l’allusion à ce qu’il rejoigne le MCU vient avec une vague d’excitation à travers Internet en conséquence.

Un pré-SNL Bill Murray a joué The Human Torch dans l’émission de radio Fantastic Four en 1975. J’étais un fan. Des années plus tard, au junket GROUNDHOG DAY, il a signé ceci pour moi. Bonne fête de la marmotte ! pic.twitter.com/m2sUrhTPzc – Peyton Reed (@MrPeytonReed) 2 février 2021

En plus de reprendre son rôle de Peter Venkman dans Jason Reitman Chasseurs de fantômes : l’au-delà, Bill Murrayest récemment apparu dans le magazine de Wes Anderson La dépêche française et est configuré pour apparaître dans un nouveau projet sans titre avec le direct, et est également répertorié pour apparaître dans le film Cité des astéroïdes et la série télé Le maintenant, alors pourrait-il être sur le point d’ajouter le trio Ant-Man à sa liste de rôles à venir ? Eh bien, voici d’où viennent les rumeurs.

La source de la rumeur semble être un clin d’œil et vous manquez ce moment, lorsqu’un cinéphile aux yeux d’aigle a remarqué que l’acteur anglais John Townsend a été choisi pour quelque chose appelé Dust Bunny. Pour ceux qui ne le savent pas, c’est le nom de production de la nouvelle aventure Marvel pour Scott Lang and co. Ce qui rend le casting plus intéressant, c’est que Townsend est répertorié comme le double photo de Bill Murray. Contrairement à un cascadeur, qui est amené à prendre en charge les séquences d’action et les parties dangereuses du tournage que l’acteur principal peut ne pas vouloir ou ne pas être capable de réaliser, une photo double fonctionne comme un acteur d’arrière-plan et apparaît dans les plans où l’acteur est floue ou à l’arrière d’une scène, dos à la caméra. À ces fins, le double photo doit avoir à peu près la même hauteur, être construit et être aussi proche de l’acteur en apparence. On pourrait faire valoir que dans les plans disponibles de lui, Townsend ne serait pas confondu avec Murray dans la rue, mais à l’arrière d’une scène, il conviendrait probablement au rôle.

Cette information à elle seule est plus que suffisante pour lancer l’idée de l’implication de Murray sur Quantumanie avec une croyance raisonnable que cela est vrai, mais juste pour ajouter un peu plus de poids est le fait que le réalisateur du film Peyton Reed est un grand fan de Murray et en février, il a célébré le jour de la marmotte avec un Tweet qui détaillait l’expérience passée de Murray avec Marvel en tant que voix de la Torche humaine dans une émission radiophonique de 1975 basée sur le Les quatre Fantastiques.

Encore une fois, beaucoup de matériel fortuite, mais les rumeurs se sont avérées vraies à partir d’une base beaucoup plus rocheuse que celle-ci. Pour l’instant, l’information doit être considérée comme une « scène que nous aimerions voir », mais la production du film étant bien avancée au Royaume-Uni, nous n’aurons probablement pas à attendre trop longtemps pour savoir si elle a un réel mérite. .

Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie est connu pour présenter les vétérans du MCU Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas et Michelle Pfeiffer, ainsi que pour ramener Jonathan Majors comme une autre incarnation plus dangereuse de Kang le Conquérant. Le film arrive vers la fin de l’ardoise de la phase quatre de Marvel, lancé dans les salles le 17 février 2023. Cette nouvelle sort Le cirque cosmique.

