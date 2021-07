Bill Murray, l’idole de 70 ans

Bill Murray C’est l’un des meilleurs acteurs de sa génération, mais avec un profil très bas, il n’est pas de ceux qui aiment le plus être devant la caméra, du moins lorsqu’il ne tourne pas un film. Mais cela semble avoir changé la semaine dernière lorsqu’il a assisté à la présentation de son prochain film. La dépêche française, dirigée par Wes Anderson, l’artiste de 70 ans a volé l’œil de toutes les caméras avec son charisme et, en plus, son bon goût pour s’habiller.

A 70 ans, Bill Murray séduit par son style

le Festival International du Film de Cannes Elle s’est déroulée la semaine dernière dans une version un peu plus proche des précédentes après avoir été éclipsée en 2020 par la pandémie de coronavirus. Comme prévu, les plus grandes stars d’Hollywood y ont assisté et l’un des films qui y ont été présentés en première était le film d’Anderson.

Photo : Getty Images



Il joue en plus de Murray, par Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Benicio del Toro, Léa Seydoux, Frances McDormand, Owen Wilson, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Jeffrey Wright et les participations spéciales de Christopher Waltz, Elisabeth Moss, Edward Norton, Anjelica Huston et Willem Dafoe.

Et en parlant du protagoniste de Perdu à Tokyo qui est sur le point d’avoir 71 ans, surpris par sa splendide tenue comme jamais auparavant. Propriétaire d’une sympathie un peu particulière qui se partage entre sérieux et humour ironique. A cette occasion, l’acteur a plus que jamais fait ressortir son charisme et a même remis des roses rouges dans l’une des salles de projection cannoises.

Bill Murray à Cannes (Photo : Getty Images)



Aussi, elle a surpris avec sa tenue, idéale pour l’été. Murray portait un chemise fleurie au tons bleu clair et rose, qu’il a accompagné d’un veste beige et un pantalon noir. Et il a complété son look, fidèle à son style bohème et informel, avec des chaussures de type trekking, et un chapeau également dans un écru très cool.