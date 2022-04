Bill Murray dénoncé pour "comportement inapproprié"

Images de projecteur

L’acteur tournait Être mortel, le film dans lequel Aziz Ansari jouera et qui marquera ses débuts en tant que réalisateur. L’histoire est basée sur le livre de non-fiction d’Atul Gawande.

© GettyBill Murray a 71 ans.

Un nouveau scandale commence à circuler en Hollywood et a été libéré d’un rapport par date limite. L’acteur Bill Murrayprotagoniste de grandes histoires comme chasseurs de fantômes Oui sortilège de tempsa été dénoncé par « comportement inapproprié ». Les accusations sont venues au milieu du tournage de son prochain film, Être mortelqui sera réalisé par et interprété par Aziz Ansari et aura également seth roden.

Le média cité ne précise pas ce que disait la plainte contre Bill Murray mais il a été révélé que la production avait décidé d’arrêter le tournage. L’étude Images de projecteur Il a envoyé une lettre à chacune des personnes impliquées dans le film pour les informer que le tournage était suspendu et pour le moment on ne sait pas ce qui va se passer. Pour le moment, lumière de recherche mène des recherches pertinentes.

Il convient de noter que, parmi les personnes impliquées dans le tournage, les accusations ne concernaient que Bill Murray. Dans ce contexte, on ne sait pas ce qu’il adviendra de Bill Murray qui pourrait être renvoyé de Être mortel. La plainte a été officialisée la semaine dernière mais ce n’est que ce jeudi que les membres de la production ont été connus, alors que la nouvelle a été divulguée aux médias aujourd’hui.

En quoi consiste Être mortel

Le tournage de Être mortel avait commencé le 28 mars avec l’idée de sortir en 2023. Le film, qui Ansari fonctionne en partenariat avec Youree Henleyest basé sur le livre de non-fiction écrit par l’auteur Atul Gawandé. Cet homme est un chirurgien américain qui a publié en 2014 des recherches axées sur la façon dont les progrès de la médecine ont affecté notre rapport à la mort.

Sur la page officielle de Gawandéla description du livre met en évidence : « La médecine a triomphé dans les temps modernes, transformant les dangers de la naissance, des blessures et des maladies d’horribles en gérables. Mais lorsqu’il s’agit de la réalité inévitable du vieillissement et de la mort, souvent ce que la médecine peut faire va à l’encontre de ce qu’elle devrait. ». Pour ses essais, le chirurgien a vu de près le travail des infirmières des foyers de soins et comment elles ont assuré la liaison avec les résidents concernant la nourriture et les médicaments à donner. « Les médecins, mal à l’aise de discuter des angoisses des patients face à la mort, ont recours à de faux espoirs et à des traitements qui raccourcissent la vie au lieu de l’améliorer ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂