Bill Murray confirme le rôle d’Ant-Man et de la guêpe : Quantumania

Les rumeurs sont vraies, Bill Murray sera dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie. Récemment, il avait été rapporté que Murray avait joué un rôle mystérieux dans la suite à venir, marquant ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel. Il n’y avait pas eu de confirmation officielle pour accompagner cette nouvelle, mais cela a changé avec l’acteur vérifiant personnellement qu’il apparaîtra en fait dans le MCU.

Cette révélation vient du journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung avec l’article posté sur Twitter par Patrick Heidmann. Le message original est en allemand, mais via The Cosmic Circus, vous pouvez lire ce qu’il dit en anglais ci-dessous. D’abord, Bill Murray On lui a demandé s’il était important de travailler avec des gens qu’il connaissait bien et qu’il aimait sur des projets de films, et voici ce que l’acteur avait à dire.

Großes Vergnügen neulich, auch wenn er mich zwei Stunden warten ließ: mein Interview mit Bill Murray zum Start von #TheFrenchDispatch, jetzt im Kino. pic.twitter.com/24ij0XI2hB – Patrick Heidmann (@patrickheidmann) 25 octobre 2021

« Vous savez, récemment j’ai fait un film Marvel. Je ne vous le dirai probablement pas, mais peu importe. En tout cas, certaines personnes ont été assez surprises de savoir pourquoi j’ai décidé d’un tel projet. Mais pour moi la chose était assez claire : je appris à connaître le réalisateur – et l’aimait vraiment beaucoup. Il était drôle, humble, tout ce qu’on attend d’un réalisateur. Et avec l’histoire de pom-pom girls « Bring It On – Girls United », il a fait un film il y a des années, ce qui je pense est sacrément bien. J’ai donc accepté, même si je ne suis pas intéressé par ces énormes adaptations de bandes dessinées en tant qu’acteur autrement. «

Bill Murray ne nomme pas directement Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, mais en notant à quel point les gens ont été « surpris » par la nouvelle, il est évident que la fuite d’Ant-Man 3 est ce à quoi il fait référence. Ce qui reste encore un mystère, c’est le rôle que jouera Murray, mais ce qui est certain, c’est que son implication rendra la suite bien meilleure malgré tout. Dans l’interview, Murray fait également l’éloge du réalisateur du tournage du film Marvel, faisant apparemment référence à Peyton Reed.

« Disons-le de cette façon : le réalisateur est un bon gars, et maintenant j’ai au moins essayé ce que c’est que de tourner un film Marvel. Mais je ne pense pas avoir besoin de cette expérience une deuxième fois. Et pour revenir à votre question précédente : j’ai surtout eu un assez bon talent pour éviter les méchants de cette industrie. Heureusement, la plupart des bons artistes sont aussi de bonnes personnes. Du moins, c’est comme ça que je le vis avec mes amis. »

On sait aussi que Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie fera entrer Jonathan Majors dans le rôle de Kang le conquérant, un rôle récemment mis en avant par la star principale Paul Rudd. Le casting de la suite comprend également Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer et Kathryn Newton. Peyton Reed réalise sur un scénario de Jeff Loveness. Le film sortira le 28 juillet 2023.

Quant à Bill Murray, l’acteur sera bientôt revu dans l’un de ses rôles les plus populaires. Il revient en tant que Peter Venkman dans la suite Chasseurs de fantômes : l’au-delà, et les fans sont ravis de voir l’acteur revenir aux côtés d’Ernie Hudson, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver et Annie Potts. Cette suite sortira le 19 novembre 2021. Cette nouvelle nous vient de The Cosmic Circus.

