Bill Murray confirme avoir un rôle secret dans « Ant-Man 3 »

À ce stade, Marvel Studios a réussi à se forger une solide réputation pour les précautions extrêmes avec lesquelles ils protègent généralement leurs productions de tout type de fuite possible, bien qu’il ait été démontré que celles-ci ne seraient pas entièrement infaillibles, du fait que le la présence d’un invité spécial a été révélée dans l’un de ses prochains films.

L’acteur vétéran Bill Murray, connu pour être l’une des grandes légendes de la comédie américaine pour ses rôles dans des films tels que « Groundhog Day », « Ghostbusters » ou « Caddyshack », a révélé avoir conclu sa contribution dans l’un des prochains films de Marvel Studios même si le studio n’a même pas partagé la nouvelle.

A travers un chat avec l’environnement européen Frankfurter Allgemeine ZeigtungMurray n’a pas précisé quel personnage il jouera dans le MCU, bien qu’il ait partagé ses impressions de faire partie du projet. « Vous savez, j’ai récemment fait un film Marvel. Je ne vous le dirai probablement pas, mais ce n’est pas grave. En tout cas, certains ont été surpris de savoir pourquoi j’ai choisi un tel projet ».

Murray a assuré qu’il était très clair qu’il devrait connaître le réalisateur avec qui il a travaillé sur le film. « Il était drôle, humble, tout ce qu’on attend d’un réalisateur. Et avec l’histoire de cheerleading ‘Bring It On’ qu’il a faite il y a des années, et je pense que c’est sacrément bien. » L’affirmation est évidente : Murray a travaillé sur le nouveau film de Peyton Reed.

Malgré le fait que Bill Murray conclut qu’il n’est pas le type d’acteur qui est complètement attiré par les grands films de super-héros, sa déclaration montre qu’il a passé un agréable moment dans sa collaboration avec Marvel Studios, même si c’est une occasion unique dans son carrière.

« Disons-le de cette façon, le réalisateur est un bon gars et maintenant j’ai au moins eu un avant-goût de ce que c’est que de tourner un film Marvel. Mais je ne pense pas avoir besoin de cette expérience une deuxième fois. » Murray conclut qu’il a eu la chance d’éviter les gens méchants dans l’industrie, et que la plupart des bons artistes sont de bonnes personnes.

Peyton Reed a travaillé sur chacun des versements « Ant-Man » du MCU depuis le départ du réalisateur Edgar Wright en raison de conflits créatifs avec le studio. Le prochain volet de la saga, « Ant-Man and the Wasp: Quantumania », qui mettra à nouveau en vedette Jonathan Majors dans le rôle de « Kang the Conqueror ». Le film sortira le 28 juillet 2023.