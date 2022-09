Bill Murray a relancé Groundhog Day pour une publicité

in

Hollywood

L’acteur de 71 ans a joué dans ce film traduit à l’origine par sortilège de temps dans l’année 1993.

©IMDBBill Murray dans le rôle de Phil dans Time Spell.

La course de Bill Murray regorge de productions devenues des classiques comme Ghostbusters Soit perdu à tokyooù il a travaillé avec Scarlet Johnson sous la direction de sophia coppola. Mais si nous devons parler d’une histoire qui est entrée dans l’histoire et qui est devenue l’un des jalons les plus importants de la carrière de Bill Murrayc’était le film sortilège de tempsqui est souvent appelé à tort Le jour de la marmotte de la traduction littérale de son titre original.

Dans sortilège de temps, Bill Murray interprète Phil, un journaliste aigri qui travaille comme reporter météo et qui se voit confier la mission de couvrir un événement pour lui absolument sans conséquence, comme le jour de la marmotte à Punxsutawney, en Pennsylvanie. Il y a une marmotte nommée Phil que chaque hiver détermine la durée du froid dans cette région des États-Unis. Ainsi, nous verrons le caractère de Bill Murray répéter encore et encore le même jour, dans ce qui semble être la pire des prisons.

sortilège de temps est une comédie romantique qui nous enseigne la valeur des petites choses et l’importance de faire quelque chose pour les autres, qui a récemment été relancé à partir d’une publicité qui avait Bill Murray encore une fois dans le rôle de Phil. De plus, il comportait la participation de deux acteurs qui faisaient également partie du film original : Stephen Tobolowsky comme Ned et Brian Doyle-Murray comme Buster.

La publicité, qui a été présentée par la marque automobile Jeep pour votre modèle Gladiatormontrer à Bill Murray comme Phil voler encore et encore la fameuse marmotte, pour aller faire un tour dans son véhicule. Après avoir vu diverses actions, la publicité se termine avec les deux voyant des feux d’artifice à l’horizon alors que Phil dit à la marmotte : « Ce n’était pas une mauvaise journée, n’est-ce pas ?. Là, apparaît le slogan de la nouvelle Jeep qui joue avec l’intrigue du film et dit : « Il n’y a pas un jour qui se ressemble dans le Jeep Gladiator ».

+ Faire revivre les classiques de la publicité, une mode de plus en plus courante

Ce n’est pas la première fois qu’une star de Hollywood accepte de reprendre un vieux rôle d’un de ses films classiques pour une publicité. Ces dernières années, par exemple, nous avons pu constater Macaulay Culkin réinterpréter Kevin McCallister pour une publicité Googleainsi que de mentionner Henri Thomasqui en 2019 a retrouvé HE pour une publicité Xfinity.

