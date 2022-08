Bill Maher fustige la « police du casting » dans une diatribe cinglante sur l’appropriation dans les films

Si vous demandez Bill Maher, la surveillance accrue des types de rôles que certains acteurs devraient pouvoir jouer est devenue incontrôlable. Récemment, Netflix a publié une bande-annonce pour le biopic de Marilyn Monroe Blond mettant en vedette l’actrice cubaine Ana de Armas dans le rôle de la légende hollywoodienne. Après que ce choix de casting ait provoqué un contrecoup en raison de l’héritage de de Armas, des critiques similaires ont été formulées peu de temps après contre James Franco après l’annonce qu’il avait été choisi pour jouer l’ancien dirigeant cubain Fidel Castro.

Sur le dernier épisode de Temps réel, Maher s’est prononcé contre la « police du casting » qui poursuit les acteurs pour avoir joué des personnages qui ne partagent pas le même passé dans la vraie vie. Maher déplore que quelque chose qui était autrefois célébré il n’y a pas si longtemps soit maintenant considéré comme une grosse offense. La Temps réel l’hôte soutient que le but d’agir est de faire semblant d’être quelqu’un de complètement différent de qui vous êtes en réalité.

« S’approprier sonne comme un péché impardonnable jusqu’à ce que vous vous souveniez que c’est ce qu’est la comédie. C’est pourquoi les emplois d’acteur s’appellent des rôles. Sean Penn a remporté un Oscar pour avoir joué le martyr des droits civiques gay Harvey Milk. À l’époque, c’était considéré comme un acte de solidarité courageux pour une star de cinéma hétérosexuelle pour jouer un homosexuel. Maintenant, c’est le contraire. Eddie Redmayne a joué une femme transgenre dans The Danish Girl mais appelle maintenant cela une erreur, car « beaucoup de gens n’ont pas de chaise à table ». Eh bien, en fait, dans les films maintenant, ils le font. Et qu’est-ce que cela a à voir avec le fait de jouer des trans ? Est-ce que cela fonctionne dans l’autre sens ? Les acteurs trans ne peuvent-ils jouer que des personnages trans ? Parce que ce ne sera pas une bonne affaire pour eux. Et le meilleur jeu d’acteur n’est-il pas toujours de nous faire sentir notre humanité commune au-delà des identités séparées ?

Dans sa diatribe, Maher fait valoir que les directeurs de casting devraient toujours se concentrer sur le meilleur acteur pour le rôle. Il évoque le casting de de Armas dans Blond avec Franco Aline de Cuba casting, et suggère en plaisantant que les deux devraient peut-être échanger leurs rôles si c’est ce qui rend la « police du casting » heureuse.

« Pourquoi ne pas simplement se fier au mérite et laisser le meilleur acteur gagner ? Ce qui ressemble à ce qui s’est passé quand Ana de Armas vient d’être choisie pour jouer Marilyn Monroe, même si elle est cubaine avec un accent. Hé, peut-être qu’elle devrait jouer Fidel Castro et James Franco peuvent jouer Marilyn Monroe, et ensuite nous pouvons tous rester dans nos couloirs. Est-ce à cela que ressemblent la diversité et l’inclusion maintenant ? Tout le monde reste dans son couloir ? »