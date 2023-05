Bill Hader s’est excusé auprès de Vince Gilligan pour les comparaisons Breaking Bad de Barry

Si ce n’était pas pour Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saulil n’y a peut-être pas eu Barry. Concluant sa course sur HBO avec sa quatrième et dernière saison, Barry est une série dramatique très acclamée mettant en vedette Bill Hader en tant que tueur à gages qualifié qui trouve un nouvel amour dans le jeu d’acteur. Espérant mettre son sombre passé derrière lui pour poursuivre sa nouvelle passion, Barry Berkman de Hader découvre bientôt qu’il n’est pas si facile de s’éloigner de ce monde.





L’intrigue est pratiquement à l’opposé de Breaking Bad, dans lequel Bryan Cranston joue un professeur de chimie milquetoast qui « casse mal », se tournant vers une vie de crime et construisant un empire de la drogue après avoir reçu un diagnostic de cancer du poumon. Toutefois, Barry établi de nombreuses comparaisons avec Breaking Bad, en particulier avec sa première saison. Cela pourrait être parce qu’il y avait une certaine inspiration de Breaking Bad qui a participé à la création de Barry, comme le dit Hader dans une nouvelle interview avec THR. L’acteur confirme qu’il s’est même excusé auprès de Breaking Bad créateur Vince Gilligan sur les comparaisons.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Oui j’ai vu [Gilligan] et les écrivains à une chose et ont dit: « Mec, j’ai vraiment l’impression que je te dois un chèque. » (des rires.) Et surtout pour la première saison. Il y avait une blague que les gens appelaient ça Rupture Bien et des trucs comme ça. Mais c’est vrai. »

Hader a ensuite décrit comment il avait réellement visité le Tu ferais mieux d’appeler Saul salle des écrivains à l’époque Barry en était encore à ses débuts. Il avait fait ça en tant que grand fan de Breaking Bad, car il espérait apprendre des meilleurs quand il s’agit de développer une série télévisée à succès. Hader dit également qu’il a passé beaucoup de temps avec Gilligan personnellement.

« Sur le plan personnel, j’ai visité le Tu ferais mieux d’appeler Saul salle des écrivains bien tôt juste pour être comme, ‘Comment faites-vous les gars?’ Et donc je les ai juste regardés traîner pendant une journée. J’ai aussi passé du temps avec Vince pendant quelques semaines, et nous nous entendions très bien. Je n’ai jamais beaucoup regardé la télévision, mais j’ai regardé Rupture Mauvais assez religieusement. J’ai juste été impressionné par le récit propulsif de cette histoire. »





Barry prend une page de Breaking Bad

Hader précise que Barry le co-créateur Alec Berg n’avait pas vu Breaking Bad, bien qu’ils aient reconnu qu’il y avait des parallèles entre les deux parcelles. Comme un Breaking Bad fan, Hader était également « gêné » à propos de certaines des autres similitudes de la première saison, bien qu’il estime également que la série était devenue suffisamment différente à la deuxième saison.

« Alors, quand j’ai commencé à faire cette émission avec Alec [Berg]il n’avait pas vu Breaking Bad, mais nous avons parlé de l’idée d’un gars entre deux mondes et de ce truc narratif propulsif. Il y avait aussi des plans de nous dans le désert, et ce genre de topographie était en Rupture Mauvais. Donc, j’étais un peu gêné à ce sujet, mais je pense aussi qu’au fur et à mesure que la série progresse, c’est devenu son propre truc. Au moment où nous avons frappé ‘Ronny/Lily’ dans la saison 2, ça a commencé à devenir bizarre. »

Nouveaux épisodes de Barry débuts le dimanche à 22 h sur HBO et HBO Max.