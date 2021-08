Bill Gates se regarde se faire rôtir par Chris Rock dans Viral TikTok

La pièce faisait partie du stand-up spécial Netflix 2017 de Rock Tambourin et j’ai vu la bande dessinée dire si le fondateur de Microsoft avait été victime d’intimidation à l’école.

L’homme de 56 ans a déclaré: « Pensez-vous que les enfants étaient gentils avec Bill Gates au lycée? ‘Hey Gates, vous regardez Charlie Brown mère*****. F*** you Gates, espèce de salope à quatre yeux. F *** vous et votre Windows, vous écartez la dent mère*****. Je vais te foutre la gueule f****** Gate, Gates mère*****, vous ne pouvez pas entrer par la porte, Gates.' »

Parfois, dans ces situations, tout ce que vous pouvez faire est de sourire et de le prendre. C’est exactement ce que Gates, 65 ans, a si bien fait.

Le clip – qui a été regardé plus de 1,8 million de fois – a été partagé par Zion Scott, un ami de la famille, qui l’a sous-titré : « Souriez simplement à travers la douleur. »

Dans une vidéo de suivi, expliquant certaines questions, Zion a déclaré: « Je suis donc très bon ami avec la fille de Bill Gates, Phoebe. Donc moi, Phoebe, deux autres amis et Bill regardions juste cette comédie spéciale.

« Cette partie est arrivée et nous riions tous très fort alors nous avons rembobiné [sic] et j’ai commencé à le filmer. C’est ce qui s’est passé, pas si confus. »

Un autre s’est demandé pourquoi le milliardaire n’avait pas une plus grande télé (ne mentez pas, cela nous a traversé l’esprit) et Zion a déclaré: « Je veux dire qu’il en a. Il y a plus d’une pièce dans la cabine. »