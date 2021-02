Bill Gates répond aux no-vaxes: « Théories folles et dangereuses »

Ces derniers mois, les théories anti-vaccinales qui circulent en Italie et dans le monde depuis des années ont connu un regain de popularité en raison de la préparation et de l’arrivée des premiers vaccins contre Covid-19. Les idées sans fondement des mouvements no-vax ont trouvé un terrain fertile dans l’urgence de la situation et dans les préoccupations conséquentes de la population, donnant lieu à de nouvelles théories dont celle que l’ancien milliardaire fondateur de Microsoft, Bill Gates, aurait aidé à mettre au point toute la pandémie afin de gagner de l’argent sur les vaccins. Au cours de ces heures, Bill Gates a répondu aux principales accusations portées contre lui, les qualifiant de théories folles.

Les accusations des théoriciens du complot

La question a été brièvement abordée dans une interview avec .. L’ancien numéro un de Microsoft a dit simplement surpris qu’il se soit retrouvé au centre de théories du complot si insistantes et, dans certains cas, élaborées. En fait, dans certaines variantes, les vaccins anti Covid représenteraient pour Gates une simple source de revenus de plusieurs milliards de dollars; dans d’autres versions de la même théorie, les remèdes contre le coronavirus seraient en fait des outils pour contrôler ceux qui le subissent. À ce stade du canular, d’autres courants s’ouvrent sur la méthode par laquelle les vaccins voulus par Bill Gates pourraient contrôler qui les reçoit, et parmi ceux-ci, il y a un autre grand protagoniste des théories du complot depuis quelques années maintenant: la 5G.

Théories dangereuses

Entre des puces présumées injectées avec des vaccins et une collaboration encore moins probable du numéro un de la lutte contre Covid aux USA, Anthony Fauci, Gates a également du mal à s’orienter« Personne n’aurait pu prédire que le Dr Fauci et moi serions entraînés dans ces théories folles et dangereuses », a déclaré Gates; « Cela me surprend beaucoup et j’espère que cela se terminera bientôt. » D’autre part, pour l’ancien entrepreneur et désormais philanthrope, se pose également la question de savoir si «les gens croient vraiment en ce genre de théories» et comment les endiguer. « Nous devrons nous faire une idée du problème dans les mois à venir: comprendre comment ces théories peuvent influencer le comportement des gens et comment nous aurions dû agir pour minimiser leur impact. »

