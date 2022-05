Bill Gates répond à la théorie selon laquelle il prend le contrôle des humains grâce aux micropuces

Gates lui-même a mis fin aux spéculations sur son implication dans la pandémie et les vaccins lorsqu’il a répondu à l’utilisateur de Reddit, expliquant : « En 2015, j’ai fait part de mes craintes qu’une pandémie ne survienne et ne cause des dizaines de millions de morts. Ma fondation finance le vaccin la recherche pour sauver des vies. Je dépense des milliards en vaccins et je suis fier qu’ils aient contribué à réduire de moitié le nombre de décès de moins de 5 au cours des 20 dernières années (de 10 % à 5 %). L’idée de puces dans les vaccins n’a pas de sens. «