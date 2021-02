Bill Gates ne s’intéresse pas autant à Mars qu’Elon Musk, il dit qu’il y a des problèmes ici sur Terre à résoudre

Ces dernières années, Bill Gates est passé du statut de l’homme le plus riche du monde au troisième, dépassé par Jeff Bezos et récemment par Elon Musk. Alors que ces deux derniers cherchent à conquérir l’espace avec Blue Origin et SpaceX … Bill Gates dit que les fusées ne sont pas la solution.





Le co-fondateur de Microsoft se consacre depuis longtemps à la philanthropie, avec un accent particulier sur l’éradication des maladies ou du changement climatique, entre autres. Ces dernières semaines, il a publié un nouveau livre intitulé « Comment éviter une catastrophe climatique » et à la suite de cela, il a profité de l’occasion pour accorder plusieurs entretiens où il a laissé des déclarations intéressantes telles que lun pari sur la viande synthétique ou son petit intérêt pour Mars par opposition à la Terre. Ce dernier ne doit pas être une surprise, il l’a déjà dit il y a quelques années.

« Je ne pense pas que les fusées soient la solution »

Elon Musk cherche à coloniser Mars et, pour cela, il attend la première mission habitée pour 2024 ou au plus tard 2026. Un quart de siècle plus tard, il estime qu’il y aura un million de personnes. Pour cela, les espoirs sont tournés vers le gigantesque Starship, qui est déjà en test.

Mais est-ce la solution pour l’humanité et sa pollution de la planète? Bill Gates ne le pense pas voir plus important pour résoudre les problèmes que nous avons ici au lieu de s’échapper sur une autre planète. Complimentant prudemment Elon Musk pour ce qu’il a accompli avec Tesla et le changement climatique, il a déclaré qu’il ne se considérait pas comme une personne de Mars comme Elon.

En fait, Bill Gates est allé plus loin en affirmant que les voitures électriques ou le transport de passagers sont les «choses faciles». Les «choses difficiles» à résoudre et qui contribuent le plus à l’environnement, dit-il, elles ont encore besoin de grandes innovations, il donne comme exemple du ciment, de l’acier ou de la viande. Selon les mots du co-fondateur de Microsoft. « … les choses auxquelles les gens pensent – l’électricité, les voitures particulières – représentent un tiers du problème. Nous devons donc travailler sur les deux autres tiers. »

Si quelque chose caractérise Bill Gates depuis des années, c’est altruisme efficace popularisé par le philosophe australien Peter Singer. En appliquant ce principe, il trouve plus de profit à investir de l’argent pour des choses sur Terre que sur Mars. Comme il l’a dit, il préfère dépenser son argent pour d’autres choses plutôt que pour des voyages sur Mars. Par exemple, il est plus utile de dépenser de l’argent pour distribuer des vaccins ou prendre d’autres mesures qui réduisent la propagation des maladies.

Via | NYT