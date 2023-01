Bill Gates dévoile son nouveau smartphone Android (et non, ce n’est pas un Microsoft Surface Duo)

Gates lui-même a confirmé qu’il n’utilisait plus son ancien Samsung Galaxy Z Fold 3.

Bill Gates, créateur de Windows, co-fondateur et ancien PDG de Microsoft

Le créateur de Windows et co-fondateur de Microsoft, Bill Gatesvous n’utilisez plus le Samsung Galaxy Z Fold 3 qui a utilisé tout au long de 2021 et une partie de 2022. À travers une session de questions-réponses réalisée sur Reddit il y a quelques heures, Gates a révélé que a décidé de faire le saut vers un modèle plus récent et plus puissant.

Mais l’ancien PDG de Microsoft ne semble pas trop convaincu par la proposition du Surface Duo 2, car au lieu de miser sur le dernier appareil pliable avec Android de la firme de Redmond, Gates semble satisfait de son Galaxy Z Fold 4la dernière génération de smartphone pliable grand format de Samsung.

Selon Gates, l’appareil n’a pas été acheté par lui, mais c’est plutôt un cadeau de l’un des patrons Samsung, Lee Jay Yong. Apparemment, l’exécutif le lui a offert en cadeau lors d’un voyage en Corée du Sud.

J’ai un Samsung Fold 4 qui m’a été offert par JY Lee, le président de Samsung, lorsque je l’ai vu en Corée du Sud pour mettre à niveau mon Fold 3. – Bill Gates

Il explique en outre que utiliser Outlook et d’autres logiciels Microsoft sur son appareil Android, ajoutant que le format pliable Samsung est le mieux adapté pour ne pas avoir à utiliser de tablettevotre équipe se compose donc d’un Galaxy Z Fold 4 et d’un ordinateur portable Windows.

Au cours de la session, Gates a également été interrogé sur les projets de Microsoft concernant un prétendu Surface Duo 3 avec un écran pliant qui ont fait surface ces derniers jours. Et, bien qu’il affirme être plus ou moins informé des investigations et des projets de l’entreprise, il a préféré esquiver la question en précisant qu’il n’est « pas à jour sur la roadmap hardware » de Satya Nadella et de son équipe.

En plus du Galaxy Z Fold 4 obtenu du président de Samsung lui-même et de son ordinateur portable Windows, Gates a également confirmé utiliser un atelier de surface et plusieurs moyeu de surface éparpillés autour de leurs bureaux.

