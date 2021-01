Bill Gates Against the Sun: la première expérience de géo-ingénierie au monde commencera ses premiers tests cet été et est financée par le fondateur de Microsoft

Le 7 juin 1991, une grande explosion sur le volcan philippin Pinatubo a généré des panaches de cendres atteignant 7 km de haut. Et ce fut juste le début. Dans les mois à venir, la région a subi la deuxième plus grande éruption volcanique du 20e siècle, libéré environ 20 millions de tonnes de dioxyde de soufre dans la stratosphère, a tué 847 personnes et contraint des dizaines de milliers de locaux à être déplacés.

Et, comme si cela ne suffisait pas, au cours des 18 mois suivants, il a abaissé la température de la Terre d’un demi-degré. Autrement dit, il a ramené la planète à la température moyenne qu’elle avait avant la vulgarisation de la machine à vapeur. Et, avant cela, un groupe de scientifiques de l’Université Harvard financé, efficacement, par Bill Gates s’est demandé, « si la planète devient trop chaude, pouvons-nous faire la même chose que le Pinatubo?«

Bloquez le soleil?

C’est, en substance, l’objectif de ScoPEX (Stratospheric Controlled Disturbance Experiment): commencer à générer des données, ce qui nous permet d’atterrir toutes ces idées sur la géo-ingénierie qui même aujourd’hui, ils ont plus à voir avec la science-fiction qu’avec une option réaliste pour lutter contre le changement climatique (ou, terraform planètes comme Mars).

Plus précisément, ScoPEX essaie d’étudier quels effets réels aurait-il de pulvériser l’atmosphère avec des particules qui reflètent la lumière du soleil et ils aideront à contrôler la température de la planète (au cas où, face à un changement climatique incontrôlable, cela serait nécessaire). Dans un premier temps, ils prévoient d’utiliser plusieurs ballons à air chaud pour lancer de petites quantités de carbonate de calcium (un composant inoffensif du calcaire) et analyser ce qui se passe. Autrement dit, pour avoir des données pour étudier la faisabilité et le potentiel de ces technologies. Cependant, ils n’ont pas encore pu en arriver là.

Comme David Keith l’a expliqué en décembre 2020, ils étaient encore dans une phase très préliminaire et ils ont juste obtenu le autorisation d’effectuer les premières manœuvres avec des montgolfières en juin 2021. Je veux dire, ils n’ont même pas encore commencé à faire des expériences à petite échelle: ils vont tester si les ballons peuvent le faire. Cependant, cela ne l’a pas rendu moins controversé.

La controverse de la géo-ingénierie

Et, malgré le caractère modeste du projet, c’est un précédent crucial. Comme l’a dit le magazine Nature en 2018, ce serait le premier programme de géo-ingénierie à être lancé et il ouvrirait la porte à un tout nouveau monde. Et plein de risques. Il suffit de rappeler que le Pinatubo, en plus de refroidir la planète d’un demi-degré, il a fait couler la production de maïs, de soja, de riz ou de blé dans le monde, augmentant les prix et causant de nombreux problèmes.

Cependant, cela n’a pas de sens de bloquer tout ce type d’ingénierie depuis le début. Il est vrai qu’aujourd’hui on considère sérieusement l’idée de contrôle climatique mondial est peut-être trop ambitieuse. Mais dans un avenir pas si lointain, cela pourrait changer radicalement et, de plus, cela pourrait nous aider à mieux comprendre la planète sur laquelle nous vivons. Et, vu ce qui a été vu, cela ne fait jamais de mal.