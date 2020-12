Bill Cosby veut sortir de prison pour pouvoir fumer avec Snoop Dogg

Les pages de médias sociaux de Bill Cosby ont remercié les célébrités qui ont montré l’amour de la légende emprisonnée au cours de l’année écoulée.

Dans le dernier tour, il crie Kanye West, Faizon Love et Snoop Dogg.

« En ce jeudi de remerciement … Je souhaite à tous de très joyeuses et joyeuses fêtes et j’envoie mes sincères remerciements à Kanye West, Snoop Dogg et Faizon Love pour leur soutien continu et constant. Je suis si heureux pour entendre et voir que ces (3) icônes de l’industrie du divertissement améliorent la vie des autres grâce à la philanthropie, la musique et l’humour.

Mon cadeau à Kanye, Snoop, Faizon et tous les Américains est de prendre beaucoup de vitamine D, de vitamine C, de vitamine B12, de zinc et de sirop de sureau. Snoop, vous et Martha, s’il vous plaît, gardez quelques arbres pour les vacances de l’année prochaine et ne mangez pas trop de brownies. Hey Hey Hey, « lisait la page IG de Cosby.