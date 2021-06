Bill Cosby sera libéré après l’annulation de sa condamnation pour agression sexuelle

La Cour suprême de Pennsylvanie, citant des erreurs de poursuites, a annulé mercredi la condamnation pour agression sexuelle de Bill Cosby, ouvrant ainsi la voie à l’un des comédiens les plus connus d’Amérique pour sortir de prison.

Le tribunal a déclaré que la décision d’un procureur de ne pas inculper Cosby, 83 ans, lui a permis de s’exprimer librement dans un procès contre lui – et ce témoignage a été la clé de sa condamnation des années plus tard par un autre procureur.

Cosby a été reconnu coupable en 2018 d’avoir drogué et agressé sexuellement une femme en 2004, et purgeait une peine de trois à 10 ans. Il a purgé deux ans de sa peine.

La Cour suprême de l’État a déclaré que Cosby ne pouvait pas être rejugé pour les mêmes accusations.

« Lorsqu’une décision d’accusation inconditionnelle est rendue publiquement et dans l’intention d’inciter le défendeur à agir et à s’y fier, et lorsque le défendeur le fait à son détriment (et dans certains cas sur l’avis d’un avocat), refuser au défendeur le bénéfice de cette décision est un affront à l’équité fondamentale, en particulier lorsqu’elle aboutit à des poursuites pénales qui ont été abandonnées pendant plus d’une décennie », a déclaré la Haute Cour.

« Pour ces raisons, les condamnations et le jugement de la peine de Cosby sont annulés et il est libéré. »

L’artiste autrefois surnommé « America’s Dad » a été envoyé dans une prison d’État à la suite de sa condamnation en 2018 pour avoir drogué et agressé sexuellement Andrea Constand.

Elle a déclaré que Cosby l’avait agressée dans sa maison de Pennsylvanie en 2004 après qu’elle lui eut demandé des conseils de carrière.

Mais Bruce Castor, le procureur du district de Montgomery à l’époque, a refusé d’engager des poursuites pénales contre le célèbre comédien et acteur, « permettant ainsi à Cosby d’être contraint de témoigner dans une action civile ultérieure », selon la Haute Cour.

« Incapable d’invoquer le droit de ne pas témoigner dans la procédure civile, Cosby s’est appuyé sur la déclinaison du procureur de district et a procédé à quatre dépositions sous serment. Au cours de ces dépositions, Cosby a fait plusieurs déclarations incriminantes », selon l’avis de la Haute Cour.

« Les successeurs de DA Castor ne se sont pas sentis liés par sa décision et ont décidé de poursuivre Cosby malgré cet engagement antérieur. Les fruits de la confiance de Cosby dans la décision de DA Castor – le témoignage inculpatoire de Cosby – ont ensuite été utilisés par les successeurs de DA Castor contre Cosby lors du procès pénal de Cosby . »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.