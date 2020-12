Bill Cosby remercie Boosie Badazz d’avoir tweeté «Bill Cosby gratuit»

Depuis qu’il a pris sa défense plus tôt cette année, Bill Cosby remercie Boosie Badazz pour son soutien.

Boosie Badazz est connu pour avoir dit des choses assez choquantes. Mais tweeter « Free Bill Cosby » en septembre était de loin le plus inquiétant. Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, le comédien en disgrâce a été condamné à trois à 10 ans de prison en septembre 2018, pour trois chefs d’agression sexuelle grave. Boosie, cependant, a clairement indiqué qu’il ne pensait pas que Cosby devrait être enfermé, et pour cela, Cosby l’a remercié via Twitter. On ne sait pas comment il parvient à tweeter depuis la prison. Mais néanmoins, le 10 décembre, il a partagé un message dédié au rappeur, le remerciant pour son soutien susmentionné. « En ce 10e jour de décembre 2020 … je rendrai hommage à ceux qui m’ont soutenu, moi et ma famille, simplement en disant merci », a-t-il commencé. « La première personne à être reconnue sur Merci jeudi est le rappeur @BOOSIEOFFICIAL « , at-il poursuivi. » Merci pour votre soutien et je prie pour que vous ayez une récupération rapide et pour que votre mobilité soit restaurée. Encore, merci beaucoup. #MerciJeudi#MerciVousBoosie#GetHealthyBoosie. « Ce n’est pas la première fois que Cosby crie un rappeur depuis qu’il est en prison. En février, il a également pris le temps de reconnaître Snoop Dogg pour avoir défendu son nom. Dans une déclaration faite par son représentant via Instagram, il a écrit: « Snoop – quand ils m’ont amené dans ma communauté fermée et m’ont placé à l’intérieur de mon appartement, ils n’ont pas gagné et ne m’ont pas fait taire », ajoutant: « C’est tellement triste et décevant que les femmes noires réussies soient utilisées pour ternir l’image et l’héritage des hommes noirs qui réussissent, même dans la mort. Ces personnes ont-elles besoin de célébrité, de notations et / ou d’argent? Au nom de moi-même, Camille et ma famille, merci Merci et merci. Mes prières sincères vont à Kobe et à sa famille, ainsi qu’à Michael Jackson et à sa famille. Que leur héritage demeure éternellement. »