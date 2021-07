Bill Cosby n’a pas été trouvé innocent : pourquoi devrions-nous encore croire ses victimes

« Il ne sera jamais innocent », déclare Janice Baker-Kinney, l’une des 60 femmes qui ont accusé Bill Cosby d’agression sexuelle au cours de sa carrière de dix ans dans la comédie.

Cosby est sorti de prison le mercredi 30 juin après qu’un tribunal a annulé sa condamnation pour agression sexuelle en 2018 pour des raisons juridiques.

Le comédien en disgrâce avait purgé deux ans d’une peine de trois à dix ans après avoir été reconnu coupable d’avoir drogué et agressé Andrea Constand en 2004.

Au cours du procès, Baker-Kinney a témoigné que Cosby lui avait fait la même chose en 1982.

Les partisans de Cosby célèbrent peut-être sa libération comme une erreur judiciaire qui a été rectifiée, mais n’oublions pas avec qui et avec quoi les gens s’alignent lorsqu’ils se rangent du côté d’un violeur reconnu contre ses survivants.

La condamnation annulée de Cosby ne signifie pas que le tribunal l’a déclaré innocent.

Cosby est sorti libre non pas parce qu’il n’a pas commis les crimes pour lesquels il a été reconnu coupable ou parce que le tribunal a décidé qu’il n’était pas coupable des autres allégations portées contre lui, mais à cause de subtilités juridiques liées à un accord de non-poursuite qu’il avait conclu en 2005.

À l’époque, Cosby a accepté de renoncer à son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination et de témoigner dans l’affaire civile engagée contre lui par Constand en échange de l’accord du procureur qu’il ne ferait pas l’objet d’accusations pénales plus tard.

Malgré cet accord, un deuxième procureur a décidé de poursuivre une affaire pénale contre Cosby, et il a été reconnu coupable par un jury en 2018.

Mais la question de procédure qui a libéré Cosby n’est pas une réflexion sur les faits de ses crimes.

Pour les femmes qui ont témoigné contre Cosby, détaillant des dizaines d’attaques cohérentes remarquables impliquant des drogues et des agressions sexuelles, sa libération sera probablement une gifle face à leur traumatisme, mais ce n’est en aucun cas une indication de son innocence.

Les victimes présumées de Cosby méritent toujours d’être entendues et crues.

Sa condamnation en 2018 n’était pas seulement justice pour Constand, mais pour les 60 autres femmes qui n’ont pas pu porter plainte contre l’artiste en raison de l’expiration des délais de prescription ou à cause des procureurs qui n’étaient pas disposés à défendre leur cause.

Le jour de sa condamnation, certaines de ces femmes se tenaient sur les marches du palais de justice en scandant « coupable, coupable, coupable », partiellement justifié par le verdict.

Hier, alors que Cosby sortait de prison, ses codétenus auraient scandé : « Tu es libre, tu es libre », tandis qu’on rappelait douloureusement à ses victimes que leur courage à se manifester ne suffisait pas dans une société qui veut pardonner aux agresseurs.

C’est un homme qui a terrorisé les femmes pendant des décennies. Ses victimes présumées racontent qu’elles se sont réveillées dans la douleur, étant si incapables pendant les agressions qu’elles ne pouvaient pas bouger.

« Certains d’entre eux se sont échappés en rampant hors de la porte et en rampant dans la rue et sont rentrés chez eux d’une manière ou d’une autre, à peine conscients », a déclaré un survivant présumé.

Les crimes de Cosby ne peuvent pas être oubliés même s’il ne purgera jamais la totalité de sa peine et nous devons à ses victimes de s’en souvenir.

Ce que la libération de Cosby signifie pour toutes les victimes d’agression sexuelle.

Mais la condamnation de Cosby n’était pas seulement une lueur de justice pour ceux qui l’ont accusé d’agression.

En tant que l’un des premiers et des plus importants verdicts de culpabilité du mouvement #MeToo, la condamnation de Cosby était un moment d’espoir pour toutes les victimes de violences sexuelles que la justice était peut-être possible.

La majorité des agressions sexuelles ne sont pas signalées et les représailles sont si rares que les moments où les violeurs sont condamnés, surtout quand ils sont aussi puissants que Cosby, apportent un certain réconfort dans l’espoir que même si le système n’est pas juste pour tous, il peut être juste pour certains.

Il y avait un sens de la justice par procuration et un message clair que l’agression sexuelle est mal et a des conséquences.

La libération de Cosby dépouille les femmes de cette catharsis avant même qu’elle ne se soit installée. Cela envoie un message clair que vous pouvez faire tout ce que vous êtes censé faire lorsque vous présentez votre agression sans obtenir la justice que vous méritez.

Tout d’un coup, il semble ridicule d’avoir cru que la justice existait en premier lieu comme c’est si rarement le cas dans les cas d’agression sexuelle.

Cela dit, il faut encore croire les victimes de Cosby, peut-être plus que jamais, non seulement pour elles mais pour toutes les autres femmes qui ne voient jamais leurs violeurs tenus pour responsables.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime d’une agression sexuelle, vous n’êtes pas seul. La ligne d’assistance téléphonique nationale contre les agressions sexuelles est une ressource gratuite et confidentielle disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Visitez RAINN.org ou appelez le 1.800.656.HOPE (4673) pour être mis en contact avec un membre du personnel qualifié d’un fournisseur de services d’agression sexuelle dans votre région.

