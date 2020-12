Bill Cosby crie Boosie Badazz

L’année dernière, Boosie Badazz a fait rage parce que Bill Cosby a été enfermé pour ses agressions sexuelles alors qu’Harvey Weinstein marchait librement pour la sienne.

« Bill Cosby a fait ça quand il avait 39 ans », at-il ajouté. « Cet homme [Weinstein] a fait cette merde il y a quelques jours, et il doit payer la sienne. Tu sais pourquoi? Parce que c’est un homme blanc. «

« Ay vérifiez ceci, vous feriez mieux de réveiller ce monde raciste de connard, » dit Boosie. « Ce tatou qui ressemble à la salope Harvey Weinstein a été un putain de gens il y a 100 jours, et il peut payer pour tout ce qu’il a fait, tous les viols qu’il a commis, mais Bill Cosby ne pouvait pas payer sa merde. L’homme Jello avait l’argent. Cela vous montre que c’est un monde raciste de muthaf * ckin ‘.

La diatribe de Boosie n’a pas bien vieilli. Harvey Weinstein purge actuellement 23 ans de prison alors que Cosby en a eu dix.

Néanmoins, The Coz a apprécié le soutien et a profité de l’occasion du 10 décembre pour crier Boosie.

«En ce 10e jour de décembre 2020… je rendrai hommage à ceux qui m’ont soutenu, moi et ma famille, simplement en disant merci. La première personne à être reconnue sur Merci jeudi est le rappeur @BOOSIEOFFICIAL », tweet Cosby, qui a été accusé d’agression sexuelle par des dizaines de femmes. «Merci pour votre soutien et je prie pour que vous vous rétablissiez rapidement et que votre mobilité soit rétablie. Encore, merci beaucoup. »