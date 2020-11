Bill Clinton et Hillary Clinton ont-ils un mariage ouvert? Théories sur leur relation «  commerciale  »

La relation entre Bill Clinton et Hillary Clinton est sous un microscope depuis que son scandale de tricherie avec la stagiaire de la Maison Blanche Monica Lewinsky a été révélé à la fin des années 90.

Depuis lors, le couple a été en proie à des rumeurs sur leur relation, et même si cela fait plus de trois décennies que l’affaire Lewinsky et Clinton a fait les gros titres dans le monde entier, Bill et Hillary Clinton sont toujours aussi forts en couple.

Du moins, c’est ce que le couple veut que le monde pense, selon certains utilisateurs sceptiques des médias sociaux qui pensent que la relation des Clinton n’est que pour le spectacle.

Bill Clinton et Hillary Clinton ont-ils un mariage ouvert?

Examinons.

Un utilisateur de Reddit a émis l’hypothèse que Bill et Hillary Clinton «coexistent à peine» l’un avec l’autre.

Dans un fil sur le hub de médias sociaux, un utilisateur a affirmé que les deux éminents politiciens américains ne passent presque pas de temps ensemble et que leur mariage est juste pour le spectacle.

«Bill et Hillary Clinton coexistent à peine, ils vivent deux vies complètement séparées qui sont tout sauf un mariage réel sauf de nom», ont-ils écrit.

«C’est une entreprise, une stratégie politique et un partenariat de coparentalité.» un autre utilisateur a écrit, ajoutant que Bill Clinton aurait eu une petite amie «à long terme» en 2011:

«Mon ancien patron a une maison à Water Mill, Long Island (Hamptons), et Bill est propriétaire de la maison voisine. Au moment où je travaillais pour lui, en 2011, il m’a dit que Bill avait une petite amie à long terme et que cette maison était leur lieu de rencontre. Mon patron la voyait aller et venir constamment. Elle était dans la quarantaine et en forme / jolie / élégante. Comme pas déplacé dans un country club, genre de look.

Cette information a déclenché une conversation pour savoir si les Clinton avaient un mariage ouvert.

«Vous voyez, j’ai toujours supposé qu’ils avaient une sorte d’accord de mariage ouvert, en particulier pendant toute la durée de l’affaire Lewinsky», a écrit un utilisateur.

Un autre a déclaré: «J’ai toujours pensé que c’était plus un arrangement« Faites votre truc, mais ne m’embarrassez pas »plutôt que ouvertement», a déclaré un autre utilisateur. «Le plus important est de maintenir la façade d’un mariage fort à des fins politiques.»

Mark Penn, un ancien sondeur Clinton dans les années 90, a écrit sur le «mariage ouvert» des Clinton en 2018.

Mark Penn a lancé une bombe sur le «mariage ouvert» des Clinton, alléguant que «Hillary Clinton a autorisé Bill à avoir des relations sexuelles avec qui il voulait et qu’elle aurait peut-être été autorisée à faire de même.»

Il a également comparé la relation de Bill et Hillary Clinton à ce que les téléspectateurs voient dans l’émission à succès. Château de cartes, l’écriture:

«Hollywood fait généralement ce qu’écrit Hollywood. Par exemple, Frank et Claire Underwood dans Château de cartes ont de nombreux partenaires, dont un qui dort à la Maison Blanche, qui prétend l’ignorer. Il semble y avoir une rage de jalousie sous la surface. Ces mariages ouverts sont moins basés sur le sexe que sur l’amour, créant des relations significatives supplémentaires qui font partie du mariage à certains égards et qui peuvent aller et venir, tournant autour du couple, qui sert toujours d’unité centrale.

Un utilisateur de Reddit a souligné un point intéressant sur la relation entre Bill et Hillary Clinton.

Un utilisateur de Reddit a souligné une chose importante concernant les relations, et c’est une idée relativement simple: vous pouvez aimer quelqu’un, le soutenir, élever une famille avec lui, etc. – mais vous ne l’aimez peut-être plus (plus) de manière romantique:

«Ces mariages sont assez courants chez les personnes âgées et les couples qui avaient arrangé des mariages. Mon père les appelle «ne demandez pas, ne dites pas» aux couples parce que l’accord est fondamentalement que chaque partie fait ce qu’elle veut, mais maintient la façade d’un mariage heureux tout en coparentalité ou en dirigeant une entreprise. En ce qui concerne le mariage, il y a beaucoup de zone grise entre «arnaque à 100%» et «véritable amour». Il est possible de vraiment prendre soin de quelqu’un et même d’élever une famille avec lui, mais de ne pas être amoureux d’eux.

Un autre a fait écho à cette pensée, en écrivant: «C’est beaucoup plus facile de faire durer cela parce que vous n’avez pas à vous soucier de disparaître de l’amour ou des émotions au-delà de l’amitié et de la confiance.»

