Bill Burr, le favori des fans mandaloriens, n’a toujours pas fini de regarder la saison 1

The Mandalorian La star Bill Burr n’a pas encore fini de regarder la saison 1. Le comédien n’est certes pas le plus grand Guerres des étoiles fan et n’a pas trouvé le temps de démarrer la saison 2, malgré son apparition dans les deux saisons. Les fans s’étaient demandé si Burr allait reprendre son rôle de Migs Mayfeld après avoir trahi Din Djarin dans la saison 1. La saison 2 a vu Mayfield revenir avec un arc d’histoire de rédemption qui permet son retour dans la saison 3.

Bill Burr admet qu’il n’a jamais vraiment regardé The Mandalorian, et son co-animateur de podcast, Bert Kreischer non plus. Les deux discutaient de la série sur leur podcast lorsque Kreischer demande: « Il s’agit de Boba Fett et Baby Yoda, non? » Burr a répondu en disant: « Euh, je ne l’ai pas vraiment regardé. » Il a poursuivi en déclarant: « J’espérais que vous n’alliez pas me demander ça. C’est ma liste de merdes à regarder. J’allais essayer, j’allais essayer! Je sais, je suis gêné maintenant. Je » Je vais le regarder. J’ai regardé la majeure partie de la première saison – je viens, vous savez, il est sorti pendant les vacances. «

Cela ressemble Bill Burr a, à tout le moins, presque réussi à traverser les 8 épisodes de The Mandalorian la saison 1, qui est un bon début, bien que l’émission ait été créée il y a plus d’un an maintenant. Bien que Burr n’ait peut-être pas vu la série, il n’a que du respect pour le créateur Jon Favreau. « Vous avez un gars qui en est un grand fan qui sait écrire et diriger. Il arrive à faire les choses comme il l’envisage et, étonnamment, comment il le voit est à quel point Guerres des étoiles les fans voulaient le voir, je suppose « , dit Burr. Il a également noté que la finale de la saison 2 a reçu une » ovation debout « des fans.

Bill Burr a déjà révélé comment il s’était impliqué dans The Mandalorian. « Je n’ai jamais été une science-fiction [guy]. J’aime Blade Runner. Il y avait un film que Sam Rockwell a appelé Lune», déclare Burr. Ses commentaires peuvent sembler controversés à certains fans qui pensent que Guerres des étoiles s’inscrit davantage dans le domaine de la fantaisie, par opposition à la science-fiction, bien que cet argument fasse rage depuis des décennies. Burr avait ceci à dire à propos de l’adhésion The Mandalorian jeter.

« Je n’ai jamais été dans le Guerres des étoiles chose, au moment où je l’ai vu, j’étais trop vieux, Ewoks et tout. je voulais voir Temps rapides à Ridgemont High, alors j’ai raté le bateau. Je suis tombé sur Jon quelque part, avec Mike Binder. Je devrais commencer à donner une commission à ce type. [Jon Favreau says to Bill] ‘Je fais ça Guerres des étoiles tu veux faire quelque chose? et je me dis « Je ne sais pas, je me moque toujours de ça. » Et il dit: « Je pense que ce serait drôle, je pense que vos fans apprécieraient le fait que vous soyez dedans. » Et je suis allé là-bas et ils le tournent comme un western spaghetti et j’ai été immédiatement tellement excité d’en faire partie. «

Les fans de Bill Burr ont eu un très grand plaisir à le voir dans The Mandalorian, d’autant plus qu’il semble qu’il est entré et a ad-libbed toutes ses scènes. Cependant, ce n’était pas le cas. Burr a récemment révélé que tous ses dialogues avaient été écrits à l’avance par les écrivains, qui ont pour la plupart adapté le personnage au style comique de Burr. Vous pouvez consulter un extrait du podcast Bill Bert ci-dessus, grâce au compte Instagram de Bert Kreischer.

