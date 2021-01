Bill Burr interpelle les fans de Star Wars qui critiquent l’accent de Boston de Migs Mayfield

Bill Burr veut Guerres des étoiles fans de savoir qu’ils sont un peu hypocrites sur son accent de Boston The Mandalorian. Alors que la franchise se déroule dans une galaxie lointaine, très lointaine, de nombreux personnages parlent un anglais parfait, ce que Burr trouve un peu étrange. Le comédien a parlé de son temps en tant que Migs Mayfield lors d’une récente interview avec Jimmy Fallon, qui a posé des questions sur Guerres des étoiles fans critiquant l’accent de Burr à Boston.

Bien qu’il y ait des extraterrestres qui ont leurs propres langues dans le Guerres des étoiles franchise, presque tout le monde parle anglais. « Et l’anglais? N’est-ce pas un peu bizarre? » Bill Burr interrogé Jimmy Fallon et Guerres des étoiles Ventilateurs. «Si vous êtes allé dans une galaxie lointaine, très lointaine et que vous descendez et que quelqu’un vous dit ‘Hey, comment ça va?’ et vous le comprenez totalement? » C’est quelque chose qui a été évoqué par les fans au fil des ans, mais il est généralement négligé.

Bill Burr n’avait pas fini son Guerres des étoiles critique d’accent. Il a plaisanté: « Que diriez-vous de C-3PO avec un accent anglais – ce n’était pas grave? Le gars a été fait chevalier, il vient de jouer au Royal Albert Hall, maintenant il traîne avec [Luke Skywalker] »Le comédien n’a pas commencé à parler de droïde, mais il a continué à pointer du doigt Chewbacca. Burr avait ceci à dire.

« Et le fait que Han Solo parle à un Bigfoot? Il parle Bigfoot Han Solo parle anglais, ils ne brisent jamais le personnage mais on continue … [imitating Wookiee noises] et [Solo’s] comme, ‘j’ai dit appuyez sur le bouton Chewie!’ Et rien de tout ça! Tout va bien! «

Guerres des étoiles n’était pas exactement quelque chose qui était sur le radar de Bill Burr quand il grandissait. En fin de compte, le comédien pense qu’il était trop vieux pour des choses comme Ewoks quand il prenait le contrôle du monde, donc ce n’était pas quelque chose sur lequel il se concentrait. Cependant, même Burr n’a pas pu refuser une offre de The Mandalorian créateur Jon Favreau. Même s’il ne l’a toujours pas vraiment vu. «Je ne l’ai pas vraiment regardé», a récemment avoué Burr. «J’espérais que tu n’allais pas me demander ça. C’est ma liste de merdes à regarder. J’allais essayer, j’allais essayer! Je sais, je suis gêné maintenant. Je vais la regarder. Je regardé la plupart de la première saison – je viens, vous savez, il est sorti pendant les vacances. «

On ne sait pas si Bill Burr a encore terminé la saison 1 de The Mandalorian, mais la semaine dernière, il ne l’avait pas fait. Cela étant dit, beaucoup d’acteurs n’aiment pas se regarder à l’écran. Même Guerres des étoiles les fans semblent parfois oublier que c’est du travail pour des gens comme Burr et les autres stars de la franchise, et tout le monde ne veut pas qu’on se souvienne de son travail tout le temps. Vous pouvez regarder l’interview de Burr ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube Tonight Show avec Jimmy Fallon.

