Bill Burr évoque son possible retour dans « le Mandalorien »

Récemment, le début de la production de la troisième saison de « The Mandalorian » a été confirmé, une série d’action en direct qui a renouvelé les espoirs de nombreux fans de la saga « Star Wars », bien qu’il n’y ait pour le moment aucune indication indiquant quand la série reviendra.série sur la plateforme Disney+.

A travers les aventures de Din Djarin, Lucasfilm a réussi à nous faire découvrir des personnages qui offrent aux fans de la franchise de nouvelles perspectives sur ce vaste univers narratif. L’un d’eux serait Migs Mayfeld, un ancien soldat impérial dont la présence dans les deux saisons de la série a réussi à voler chaque scène dans laquelle il apparaît.

Rien n’indique un retour possible de l’acteur et comédien Bill Burr dans son interprétation de Mayfeld, mais c’est certainement quelque chose que l’interprète a hâte de refaire autant que ses fans souhaitent le revoir en production. C’est du moins ce qu’il a fait comprendre lors d’une conversation avec ScreenRant.

« J’espere. Jon Favreau et Rick Famuyima, qui ont écrit les épisodes que j’ai faits, sont une petite partie de quelque chose de si bien que cela signifie tellement pour tant de gens. Évidemment, je ne suis pas autorisé à dire quoi que ce soit d’autre que j’aime absolument être dans cette émission et j’espère que cela continuera et si ce n’est pas le cas, je me suis beaucoup amusé », a noté Burr.

Bien qu’il ait reconnu par le passé ne pas avoir été un grand fan de Star Wars ou de science-fiction en général, Burr a indiqué qu’il était ouvert à la possibilité de revenir dans la franchise en raison des moments agréables qu’il a passés pendant le tournage, un enthousiasme qui a été bien reçu dans la série.

Dans une précédente conversation avec The Rich Eisen Show, Burr a déclaré que ce sont ses blagues sur Star Wars dans ses routines comiques qui ont attiré l’attention de Jon Favreau, qui est venu vers lui pour jouer le rôle de Mayfeld, une option qui était agréablement attrayante pour le reste de l’équipe créative. Burr a noté qu’il est rapidement devenu accro au style « spaghetti western » de la série, ce qui a favorisé sa performance.