Bilan: ‘WRC 9’ s’appuie sur l’excellence, mais ce n’est pas un grand pas en avant

Comme le dit le vieil adage, “si ce n’est pas cassé, ne le réparez pas.” Dans le cas de WRC 9, il semble au départ suivre un mantra légèrement différent: “si ce n’est pas cassé, ne le changez pas.”

Si vous avez joué l’excellent de l’année dernière WRC 8, vous pourriez bien passer votre première demi-heure WRC 9 se demander ce qui est nouveau, mis à part le logo du jeu. Les menus sont exactement les mêmes. Le mode carrière, son calendrier et les mécanismes de progression sont identiques. L’interface utilisateur souvent maladroite est inchangée. Les écrans de chargement – quelque chose que je pense même que je pourrais échanger – sont copiés et collés à partir de WRC 8. Même les réalisations, et leurs noms, sont comparables.

Heureusement, la vague initiale de déception s’estompe rapidement une fois que vous commencez la course; il est clair que beaucoup de travail a été consacré WRC 9expérience de conduite de base, même si elle n’est pas immédiatement visible. Le développeur KT Racing s’est manifestement concentré sur la WRC série dans la prochaine génération de jeux sur console, sacrifiant les petits problèmes et les cosmétiques pour mettre à niveau sa franchise et respecter son délai serré d’un an.

Avec cette approche incrémentale, le WRC la série est apparemment devenue la FIFA du jeu de rallye. Et comme FIFA, c’est le meilleur dans ce qu’il fait. WRC 9 a consolidé sa place de porte-étendard du genre.

Quelque chose de vieux, quelque chose de nouveau

KT Racing a mis un sacré travail acharné dans l’année dernière WRC 8, ce qui en fait un véritable concurrent sur un marché de plus en plus calme – aidé cette année, en partie, par la décision de Codemasters de reporter un Rallye DiRT suite en faveur d’un retour à son arcade SALETÉ série en octobre. Malgré le transfert d’innombrables actifs vers WRC 9, KT s’est fortement concentré sur le raffinement des mécanismes et des graphismes du jeu.

Bien qu’il puisse encore devenir un peu saccadé et souffrir parfois de déchirures mineures de l’écran, WRC 9 semble beaucoup plus lisse et plus net. Les taux de rafraîchissement sont plus élevés; les détails sont plus fins; l’éclairage semble également plus dynamique, créant un danger prévisible lors des transitions entre ciel ouvert et forêts denses. L’éclairage de nuit est encore un peu criard et austère, en particulier sur les surfaces réfléchissantes, et chaque humain sur la piste a encore des regards de mille mètres, comme s’il était hanté par les démons de leur passé, mais cela peut être pardonné.

Les routes colorées du Japon sont un ajout bienvenu à la WRC 9. KT Racing

L’année dernière, j’ai critiqué WRC 8 pour avoir besoin de bricolages sans fin pour rendre les voitures pilotables. Heureusement, ce n’est plus un problème avec WRC 9 (une fois que vous avez ajusté la zone morte, au moins). Les voitures FWD, en particulier, sont prévisibles et réactives, faisant enfin de Junior WRC un moyen agréable de démarrer votre carrière. Le frein à main n’est pas aussi comique qu’avant, ce qui fait des épingles à cheveux un rêve à naviguer. Le film scandinave est parfaitement mis en œuvre. La réactivité aux surfaces routières est meilleure que jamais; les transitions entre asphalte et terre sont réalistes; la neige semble avoir été révisée au cours des 12 derniers mois, ce qui la rend beaucoup plus prévisible et agréable à conduire.

Pour beaucoup, le plus gros tirage au sort WRC 9 seront ses nouveaux rallyes: la Nouvelle-Zélande, le Japon et le Kenya. La Nouvelle-Zélande est de loin la plus excitante du groupe, offrant d’incroyables pistes de gravier à travers des panoramas vallonnés, perfides et époustouflants. Les champs tranquilles du Japon, les villages colorés et les montées et les descentes de type Pikes Peak sont aussi bienvenues que uniques; ils s’inspirent certainement de WRC 9les cours d’allemand, bien qu’ils soient heureusement beaucoup moins punitifs. Pendant ce temps, le Safari Rally est certes difficile, mais un peu ennuyeux – ne serait-ce que damné par comparaison directe avec les autres nouveaux venus.

Le nouveau venu, la Nouvelle-Zélande, est le point d’orgue du WRC 9. KT Racing

Les étapes de retour sont également améliorées. Le rallye de Turquie est horriblement brutal, et vous ressentez chaque énorme morceau de gravier et, le plus souvent, d’énormes rochers lors de collisions frontales. La Finlande est plus rapide et plus furieuse qu’avant – si vous utilisez un volant de course, il est préférable d’apporter des vêtements de rechange, ou au moins de vous asseoir sur un sac en plastique. Le Pays de Galles est également un paysage d’enfer trempé par la pluie où des flaques d’eau d’une profondeur imprévisible peuvent frapper votre voiture comme des mines terrestres.

Des bosses sur la route

Pour tout le travail acharné que KT Racing a mis à peaufiner les graphismes et la mécanique de son WRC série, il semble toujours ignorer entièrement de nombreux problèmes simples et réglables. Aucun problème d’interface utilisateur n’a été résolu, à l’exception de l’ajout bienvenu d’un ajusteur de difficulté entre les événements. Sa sélection basée sur le curseur ne fonctionne toujours pas bien sur les consoles, et cela rend certains menus un vrai problème, comme votre arbre de compétences et la section de recrutement d’équipage.

Lorsque vous êtes initialement chargé de créer votre pilote en mode carrière, WRC 9 vous interdit toujours d’être une femme. Ou quoi que ce soit d’autre que caucasien. Même si, comme moi, tu sont homme et blanc, la seule personnalisation qui vous est donnée est votre nom et le drapeau de votre nation, qui vont sur le côté de votre voiture. Vous êtes toujours obligé de ressembler à votre copilote.

Vous et votre frère jumeau caucasien êtes les seuls personnages disponibles. KT Racing

Ces restrictions sont particulièrement ironiques étant donné l’incroyable diversité des WRC 9de univers – enfin avec l’équipage de la fosse. J’ai employé un norvégien Mohamed O’Connell, un portugais Mikkel Jacobsen, un chinois Lacie-Mae McKnight, un belge Pixie Burgess et une sud-coréenne Monique Walker. Inutile de dire que ces noms sont attribués au hasard.

Une autre chose qui n’a pas été corrigée est le son médiocre, qui se sent presque pire cette fois-ci. Lors de la phase d’introduction, les sons du moteur de ma voiture se sont complètement coupés, au point que j’ai pensé que mes haut-parleurs étaient tombés en panne. Toute vue autre que sur le capot fait sonner même les voitures WRC les plus puissantes comme des Vespas.

Définir votre difficulté personnelle est un jeu de devinettes, en particulier parce que les temps intermédiaires des concurrents sont étonnamment incohérents. Vous serez presque parfait sur deux sections d’une course, mais neuf secondes derrière le leader; vous vous tournerez ensuite et vous retournerez sur votre toit au cours du prochain tronçon, uniquement pour combler l’écart – et plus encore. Les Super Special Stages sont particulièrement exaspérantes: vous pouvez littéralement voir votre concurrent vous battre jusqu’à l’arrivée de cinq secondes, mais vous avez toujours apparemment dix secondes d’avance sur le pilote le plus rapide du week-end.

La Ford Escort MkII est un piège à mort absolu. KT Racing

Le rallye hors WRC reste un jeu de hasard. La Ford Escort MkII et la Renault Alpine se comportent comme des caddies. La toute nouvelle Porsche 911 GT3 RS RGT (997) est tout à fait hilarante à conduire (et inévitablement à détruire), mais pas à moitié aussi folle que la Proton Iriz R5, qui semble être complètement libre des lois de la gravité. Tout virage important le retourne sur son toit, comme s’il était rempli d’hélium.

En parlant de graves accidents, WRC 9 a tendance à réinitialiser votre console à la fin de certains événements, notamment des cours de formation. Une partie de la raison pour laquelle cet examen arrive un peu plus tard que prévu est qu’il m’est arrivé trois fois de suite, et j’étais légitimement préoccupé par le bien-être de ma Xbox One X. Mais j’y suis quand même revenu, car WRC 9 a la même emprise sur moi que son prédécesseur.

WRC 9 réussit dans sa quête pour faire monter la série d’un cran, même si elle a régulièrement l’impression qu’elle est littéralement d’un cran. Il est compréhensible que même les fans fidèles de la série puissent être déçus par le manque d’innovation, mais des améliorations ont été apportées là où elles comptent vraiment, et il y a toujours beaucoup de plaisir à avoir.

Maintenant que KT Racing a utilisé les deux derniers WRC jeux pour établir la série en tant que prétendant – et faire passer la franchise à la prochaine génération – il est maintenant temps pour le développeur de faire plus que des améliorations incrémentielles pour une présomption WRC 10 en 2021. En remaniant cette interface utilisateur, en rendant le mode carrière plus excitant et en se concentrant sur ces petits détails, il pourrait bien être le meilleur jeu de course de l’année prochaine.

WRC 9 sera disponible le 3 septembre sur Xbox One, PS4 et PC via Epic Games Store. Les dates de sortie des Xbox Series X, PS5 et Nintendo Switch seront bientôt annoncées.

Avis de non-responsabilité: j’ai reçu une copie de WRC 9 en échange d’un examen juste et honnête.

