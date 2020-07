Bilan – Sword Art Online: Alicization Lycoris, il y a un petit jeu à votre lag

Lorsqu’on parle de la fidélité d’un jeu vidéo basé sur une série animée, le résultat est généralement insuffisant en comparaison. Cependant, il existe des séries comme Art de l’épée en ligne qui offrent aux développeurs une quantité infinie de matériaux sur lesquels s’appuyer pour développer un titre attrayant; et s’il n’y avait pas eu une série d’erreurs, Sword Art Online: Alicization Lycoris Cela aurait été un succès dans sa dernière présentation.

“/>

Sword Art Online: Alicization Lycoris est le nouvel épisode de la saga RPG japonais par Bandai Namco et le développeur Aquria, le titre est sorti en magasin depuis le 10 juillet dernier. C’est le jeu le plus attaché à la série animée et qui avec ses protagonistes attachants ont l’opportunité de visiter des endroits emblématiques des Enfers, le monde virtuel où se déroule la troisième saison.

On peut soutenir que les premières impressions de ceux qui achètent le jeu seront partagées, car bien que Ils ont fait une proposition intéressante avec un monde semi-ouvert, il y a d’autres aspects comme le gameplay et les temps de chargement qui nuisent à l’expérience jusqu’à l’ennui.

En ligne oui, l’art je ne sais pas …

La franchise Art de l’épée en ligne il n’a aucun problème à refléter son thème comme un anime qui rend hommage aux titres MMORPG. Le jeu récompense les joueurs qui cherchent à renforcer leur personnage au plus haut niveau grâce à des arbres de compétences que vous pouvez constamment renforcer … tant que vous consacrez votre temps à toutes les missions secondaires dispersées dans ce monde virtuel.

Ces éléments devaient être accompagnés d’un style de jeu fluide et dynamique, mais contrairement à ce que nous avons vu pour la première fois dans la bande-annonce de gameplay, la performance du jeu présente des défauts qui ne nous permettent pas de profiter du potentiel dont jouissent tant les amateurs de cette franchise. Cela se traduit par deux éléments fondamentaux: les temps de chargement et des baisses notables du framerate du jeu.

Chargement …

La relation entre le temps de jeu et la cinématique vous fait vous sentir comme un film sans fin; Si vous laissez les dialogues suivre leur cours, vous attendez automatiquement jusqu’à 20 minutes pour que vous repreniez possession du personnage.

Et le pire, c’est que ce ne sont pas des scènes mémorables ou qui mettent en évidence une particularité de l’animation, car on ne trouve généralement que des images statiques. Vous voudrez probablement sauter ces scènes pour entrer directement dans l’action … ou du moins quelque chose de similaire.

“/>

Les premières minutes de Alicisation Lycoris se concentrer principalement sur l’exploration et la reconnaissance de la carte dans le jeu, que bien qu’ils soient un élément essentiel dans les titres avec ce thème, les doses de combat semblent peu nombreuses si votre objectif est de donner du pouvoir à vos personnages avec le tranchant de votre épée.

Et l’épée?

Quoi de neuf à l’intérieur Art de l’épée en ligne c’est que Alicisation Lycoris présente un système de contre-attaque qui vous permet de profiter des attaques rivales grâce à un blocage parfait, très similaire aux effets d’un parer.

Mais pendant les premières minutes du jeu, vous pouvez remarquer un délai entre l’action que vous souhaitez effectuer sur simple pression d’un bouton et le temps de réponse du personnage; cela seul pourrait signifier un gros problème rencontré par tous les utilisateurs qui ont acquis Alicization Lycoris. Un jeu qui présente ces problèmes de décalage Entre vos mouvements et ceux du personnage, son gameplay ne se présente pas comme prévu, et se traduit même par des séquences de combat frustrantes.

“/>

Bandai Namco a reconnu les erreurs que les joueurs ont présentées avec Sword Art Online: Alicisation Lycoris Grâce à une déclaration sur son site officiel, et bien que la mise à jour 1.03 ait été publiée il y a quelques jours pour corriger ces bugs, il n’y a toujours aucune différence perceptible qui aidera à améliorer l’expérience du joueur.

«Nous prêtons une attention particulière à vos commentaires. L’équipe de développement s’efforce d’identifier les problèmes de performances pour améliorer le gameplay le plus rapidement possible. “ Yosuke Futami, producteur exécutif des jeux Sword Art Online

Veuillez lire ce message important de Yosuke Futami, producteur exécutif de la série de jeux SWORD ART ONLINE. #SAOAL Lien: https://t.co/Huu9Rok9M5 pic.twitter.com/XwRcztOpaS – Bandai Namco États-Unis (@BandaiNamcoUS) 15 juillet 2020

Oui, il y a de bonnes choses …

Les adeptes de Art de l’épée en ligne Ils pourront ainsi célébrer un nouveau titre de franchise qui apporte toutes les fonctionnalités de la série. Les doubleurs et la bande sonore composés par Ryouhei Fujieda, Kengo Tokusashi et le chanteur ReoNa, en tant qu’interprète, rendent perceptible la proximité avec l’anime.

Alicisation Lycoris C’est probablement le jeu le plus attaché à la série animée. Plutôt que de commencer avec un joueur personnalisable, cet épisode vous met dans la peau de Kirito dès la première seconde (résultant en une scène de combat contre Quinella) et au fur et à mesure que le jeu progresse, des scènes sont retracées à son lien avec la série. .

Kirito est plongé dans un nouveau monde virtuel connu sous le nom de Underworld, qui a une particularité intéressante: toutes les intelligences artificielles de ce monde semblent agir et se comporter comme si elles étaient de vrais humains. Contrairement à ce que je pourrais suggérer, l’attachement du titre à l’anime n’enlève rien à son originalité, puisque au fur et à mesure que le joueur progresse dans l’histoire de Alicisation Lycoris Il prend sa propre identité avec des scènes et des batailles conçues spécialement pour le jeu.

Et beaucoup de mauvais

Le gameplay, en commençant par problèmes de la «matrice» qui ne permettent pas de profiter pleinement de la mécanique de combat développé par Aquria et Bandai Namco; le délai entre vos actions et ce que le personnage exécute devient encore plus compliqué lorsque vous voulez prendre le contrôle de l’un des alliés.

A ce qui précède s’ajoute la cinématique susmentionnée allant jusqu’à 20 minutes et des temps de chargement très longs entre différents points de la carte; inconvénients courants jeux sous licence ce éditeur. Ce n’est qu’après le deuxième chapitre (après un défilé interminable de scènes et de tutoriels) que vous avez plus de liberté dans le jeu.

“/>

Ce ne serait pas un problème si vous jouiez Catherine: Fullbody ou tout autre titre présenté comme un roman visuel. Le problème est que Sword Art Online: Alicisation Lycoris c’est un RPG d’action et a été présenté comme tel, tant de joueurs pourraient s’ennuyer ou même mal comprendre la nature de cet épisode.

Multijoueur Lycoris en ligne est potentiellement le plus gros tirage du jeu, Et bien qu’il ne puisse être déverrouillé qu’après avoir terminé le premier chapitre du jeu, vous disposerez déjà d’un catalogue décent d’accessoires et de compétences pour créer votre personnage. Comme dans tout RPG, Ce jeu vous permet de personnaliser votre avatar avec plus de 400 caractéristiques divisées en nom, apparence, accessoires et capacités spéciales (attaque, défense, magie et soutien).

“/>

Si l’aspect le plus intéressant de Art de l’épée en ligne comme l’anime est de voir une foule de joueurs faire équipe pour vaincre une menace plus grande, mode onljene de Alicisation Lycoris est la chose la plus proche que Bandai et Aquira ont créée aux jeux de cette franchise. Pour ce que cette section remplit dans sa relation avec l’anime, et pour corriger les aspects techniques qui ont été mentionnés précédemment, le jeu sera vraiment une expérience multijoueur amusante à connaître.

Plus qu’un dakimakura

Il service de fan à la communauté et leur créativité revient à nouveau avec les scènes sur le lit et la capacité des joueurs à prendre des captures un peu osées. Cependant, il est ironique que l’un des éléments les plus distingués parmi les fans est également l’un des moins populaires parmi ses développeurs.

Ce qui précède est issu d’une interview menée par le magazine Famitsu hebdomadaire avec les producteurs de jeux Yosuke Futami et Satoshi Hirayae. Lors de l’entrevue les producteurs ont mentionné qu’ils aimeraient montrer leurs personnages dans d’autres situations de leur vie quotidienne.

Cela ne veut pas dire qu’ils n’aiment pas les scènes au lit, mais ils ont commenté (en riant) qu’il n’est pas naturel d’avoir votre première rencontre avec un personnage lorsque vous vous réveillez dans votre lit. Finalement, l’équipe de développement a fini par laisser ces scènes à l’intérieur du jeu car ses joueurs y voient une “motivation” pour continuer l’histoire … (service aux fans dans sa plus pure présentation).

“/>

En bref, lorsque Bandai Namco et Aquria résolvent les problèmes de gameplay, Sword Art Online: Alicization Lycoris deviendra un titre indispensable pour tout adepte de la série, qui verra ses connaissances dans l’anime utiles dans le développement de l’histoire, sans gâcher de nouvelles surprises. De plus, avec l’expansion des activités promises par ses développeurs à travers le contenu téléchargeable, il y aura toujours quelque chose de nouveau à faire dans le jeu.

Quelle a été votre impression de Sword Art Online: Alicization Lycoris?

***

Chez PASSWORD, nous révélons tous les secrets qui entourent la vie des joueurs les plus exigeants. Ne le manquez pas sur notre chaîne YouTube.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂