Bilan du Graduation Pact, la nouvelle comédie romantique Disney+ marquée par le changement générationnel

Pacte de fin d’études Il vient d’arriver sur Disney + et bien qu’il s’agisse d’une comédie romantique prévisible, elle est marquée par un changement de génération. Savoir pourquoi le regarder.

©Disney+Pacte de bal

La remise des diplômes doit être un moment inoubliable. Que ce soit de l’école ou de l’université, à la fin d’un stage, il faut pouvoir s’en souvenir d’une manière unique. C’est précisément ce qu’il dépeint Pacte de fin d’étudesle nouveau film Disney +. Ce film vient d’arriver sur la plateforme et ce n’est pas seulement une comédie romantique prévisible, mais c’est une quantité infinie d’apprentissage pour les parents et les enfants.

Pacte de fin d’études suit Mandy Yang (Payton Elizabeth Lee) et son meilleur ami Ben (Milo Manheim). Ils sont les parias de l’école au point qu’au moment où ils obtiennent leur diplôme, ils sont entourés de propositions de bal extravagantes. Cependant, Mandy s’en fiche car elle garde son objectif comme seul objectif : aller à Harvard. Mais lorsqu’il apprend qu’il est sur la liste d’attente, tout change.

Pour cette raison, avec l’aide de son meilleur ami, il décide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réaliser son rêve. L’une des choses consiste à demander de l’aide à la personne qu’il déteste le plus : le populaire Graham Lansing (Blake Draper), dont le père est un puissant sénateur et ancien élève de Harvard. Pour cela, elle devient le professeur particulier de Graham et commence à réaliser qu’il n’est pas ce qu’elle pensait et qu’il y a peut-être plus dans la vie que d’aller à Harvard.

Et, bien que la structure narrative de Pacte de fin d’études C’est assez similaire aux comédies romantiques prévisibles, celle-ci va bien au-delà. C’est parce qu’il change de modèle, ce qui fait que la fille ringard est celle qui trompe le gars populaire. Autant, comme d’habitude, l’amour est encore plus fort, autant la vérité est que ce début marque déjà le début d’une histoire étonnante.

D’ailleurs, malgré le fait qu’en terme de décor c’est assez banal : un lycée et les quartiers des Etats-Unis, l’important dans ce film c’est le message qu’il laisse et l’importance que ses acteurs lui accordent. Payton Elizabeth Lee incarne Mindy avec un charisme sublime, mais aussi avec une personnalité affirmée, capturant ainsi tous les regards.

Dans le même temps, Blake Draper fait de même avec Graham. Son personnage est basé sur un garçon sous la pression de sa famille parfaite et aussi de ses pairs, qui l’idolâtrent pour être le capitaine de l’équipe de basket-ball.. De plus, la grande chimie entre les protagonistes avec leur véritable connexion soulève complètement le film. Et c’est ce qui amène, en tant que spectateur, à entrer dans cette histoire.

Cependant, je dois avouer que ce que j’ai le plus aimé dans le film, c’est la façon dont il aborde le changement générationnel que l’on doit opérer lorsqu’on termine ses études et qu’on entame une nouvelle étape. Mandy est l’exemple clair de l’amélioration, mais pas seulement au niveau éducatif, mais aussi au niveau émotionnel.. Elle, au-delà de ses rêves, se démarque par ses choix lorsqu’il s’agit de prioriser ce qui est le mieux pour sa vie. Et c’est ce qu’il y a de mieux dans ce film.

Car, en plus d’être drôle à certains égards, le plus attirant est la combinaison qu’il fait entre comédie, émotion et croissance. Sans doutes, Pacte de fin d’étudesau-delà d’être un film pour adolescents avec style, comme on l’appelle, pochoclero, il a cette touche spéciale qui en fait une production beaucoup plus captivante.

