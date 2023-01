Chapitre 3 de la série « The Last of Us » Ce fut une agréable surprise pour les fans de Production HBO Max Basé sur le jeu vidéo emblématique du même nom. On savait que Frank (Murray Bartlett) et Bill (Nick Offerman) figureraient dans le programme, mais personne n’estimait la dimension que prendrait l’histoire, un pari risqué qui était un changement dans la version du jeu de Naughty Dog. Et il n’y avait pas d’autre moyen que cela, car une bonne adaptation implique, comme en amour, de marcher sur un terrain inconnu.

Laissant de côté ce que l’on sait déjà sur le jeu vidéo, la production télévisuelle a entamé ses deux premiers chapitres avec un slogan censé être périssable : au bout du monde, il n’y a pas de place pour l’amour d’aucune sorte. Oui pour la loyauté, la survie sans morale et des idéaux plus élevés. L’amour de Joel qui a été montré était envers Saraqui a ensuite été emporté par la mort.

Relation entre Joel (Pedro Pascal) et Tess (Anna Torv)À un autre moment, il n’avait pas d’approches ni d’adieux romantiques. Un lien qui était suggéré par quelques gestes, mais sans grande expression de la part des personnages. Le meurtre de la fille, le nouveau régime, la vie hors la loi, impliquaient que le monde apocalyptique des clickers et des champignons cordyceps ne laissait aucun répit pour une sorte de plaisir.

jusqu’à ce qu’ils arrivent Bill et Franck. Oui, dans le jeu vidéo ça glisse qu’ils étaient en couple et ceux qui disent que les données cachées bien placées sont souvent utiles pour raconter des histoires ont également tout à fait raison. Mais La série HBO Max a pris une autre direction et a fait un morceau d’amour au milieu du plus grand désastre de l’humanité. Et ça a marché pour eux, même si ça fait mal à certains fans du jeu.

Bill, méfiant, dans une scène du chapitre 3 de « The Last of Us » (Photo : HBO)

UN AMOUR AU HAUT DES CIRCONSTANCES

Comme toute histoire d’amour, celle de Bill et Frank commence par une méfiance maximale.: une pandémie qui a balayé le monde. Le premier est un paranoïaque qui, après s’être caché des autorités, laisse ses armes et approvisionne le bunker à reprendre un petit quartier de la périphérie de Boston. L’homme vit pendant quatre ans comme un ermite, mais heureux autant qu’il le peut : il a de la nourriture, le confort d’avant, même s’il est seul.

Frank, de son côté, tombe dans un de ses pièges et, puisqu’il finit dans le trou, c’est un ennemi. Les interprétations de Offerman et Bartlett fermer le cercle parfait de ambiguïté: la tension entre le possible meurtre et une attirance grandissante est palpable dans l’atmosphère. Un Bill méfiant cède, bien sûr, et les raisons sont cohérentes malgré le contexte de destruction massive.

Le plaisir de la gastronomie, du vin et de la musique Ils brisent les barrières des deux. Un baiser et une intimité complètent cette relation qui semblait marquée par La possible trahison de Frankl’étranger, celui qui est apparu de nulle part et qui, heureusement, n’est pas infecté.

Bill aurait pu s’épargner des ennuis et tuer l’homme sale avec quelques coups de feu.. Affaire close. Personne n’allait le juger. Sa conscience serait apaisée par la situation extrême. Mais le fait que Frank était exempt du virus lui a ouvert une possibilité: la compagnie. Au final, malgré son comportement inhabituel, Bill n’est pas un monstre mais un humain et la solitude n’est pas quelque chose qui peut être enduré toute une vie, même en enfer.

« Sans humilité et courage il n’y a pas d’amour »Il dit Zygmunt Baumann dans le livre « l’amour liquide », comme s’il parlait de Bill et Frank. Sans la prise de risque de Bill et la bravoure de Frank dans la formation d’un cinglé, nous n’aurions peut-être pas eu cette belle histoire à jour à une époque plus sombre.

Frank essayant de jouer du piano pour Bill dans les premiers instants de leur rencontre (Photo : HBO)

CHAQUE BONNE HISTOIRE D’AMOUR EST TRISTE ET BELLE

l’amour n’est pas simple. Ce doit être l’un des plus complexes à composer et sur lequel on écrit beaucoup. Il est plus facile d’aboutir à un échec qu’à un succès, surtout si la fiction qui est présentée porte sur une réalité complexe, non seulement à cause des infectés mais aussi à cause de la dictature qui profite du chaos du monde dans « The Last of Us ».

Un contexte radical méritait un contrepoint. Tout ne peut pas être ténèbres. Bill et Jack nous ont donné une pause au milieu de la voyage de joel et ellie. Et que diriez-vous d’intermédiaire! Mais en tant que spectateur, la suspicion monte lorsque le couple se met à vivre comme si l’apocalypse n’existait pas.

Julio Ramón Ribeyrodans sa prose apatride 175, dit : « Là où commence le bonheur, commence le silence ». Dans le chapitre 3 de la série HBO Max, l’histoire continue après des années de vie commune et la question se pose : à quel moment survient le coup de foudre qui va briser la réalité de Bill et Frank. C’est là qu’intervient un autre grand succès de la série : elle emprunte une autre voie, pas celle de l’infection ou de l’attaque par des pillards, comme le suggèrent les fraises et la blessure par balle de Bill.

C’est, à la place, la vieillesse, le cours naturel de la vie, celui qui doit y mettre un terme. Frank souffre d’une maladie dégénérative qui ne lui permet pas de se déplacer facilement, comme marcher ou peindre ses tableaux. Et, tel un personnage shakespearien, il décide de se suicider. mais avants demande à Bill une belle journée, une journée quotidienne marquée par le mariage, une autre tentative de s’attacher à une réalité qui n’existe plus.

Si vous enlevez l’apocalypse des champignons, La romance de Bill et Frank continuera d’évoluer: ce qui nous émeut, c’est comment deux personnalités dissemblables s’emboîtent dans un contexte sombre, comment elles décident de s’en tenir à un bonheur qui ne tient qu’à un fil dans un monde plus que cruel, même si la normalité tend aussi à entretenir ces relents de quasi anéantissement.

Les grandes histoires d’amour sont belles et tristes, parce qu’ils impliquent une harmonie de bons moments soutenus dans la terrible symphonie que peut être l’existence, ainsi qu’un adieu inévitable, parce que nous sommes mortels. Capturant cette essence, l’histoire de Bill et Frank, qui suivent leur propre chemin après avoir vécu une romance improbable, a ému même le cœur le plus endurci.