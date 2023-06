Bilan de Secret Invasion, la nouvelle série Marvel : un show d’adrénaline et d’action

PAS DE SPOILERS

Marvel s’est encore illustré avec « Secret Invasion », la nouvelle série diffusée aujourd’hui sur Disney+, découvrez pourquoi vous devriez la voir.



©Disney+Nick Fury.

Ohmerveille l’a encore fait ! Malgré le fait que certaines de ses dernières productions aient quelque peu déçu la plupart des fans, les choses ont maintenant changé. Le niveau était encore une fois élevé et excitant avec invasion secrètela nouvelle série qui vient de sortir sur Disney + et fait partie de cet univers.

invasion secrète Il fait partie de la cinquième phase de Marvel et, sans aucun doute, il a l’ADN typique de cette franchise, ravivant ainsi ce qui semblait être tombé après des productions qui n’ont pas atteint une certaine rage. Mettant en vedette Samuel L. Jackson, qui revient sous le nom de Nick Fury, cette histoire en six épisodes est une grande et spirituelle rupture avec le multivers..

La série, dont le premier épisode est déjà sorti sur Disney+, fait suite aux Skrulls, déjà connus dans Capitaine Marvel soit Spiderman : loin de chez soi, des extraterrestres déterminés à conquérir la terre en changeant de forme et en prenant la forme de tout être humain qui les croise. Compte tenu de cela, Nick Fury est obligé de retourner sur la planète pour les combattre avec l’aide d’une équipe incomparable composée du général Skrull Talos et de l’agent Maria Hill..

Et c’est ainsi qu’un spectacle d’action et d’adrénaline commence avec un Nick Fury hors de forme, mais conservant son essence : un agent du SHIELD prêt à combattre les extraterrestres qu’il connaît le mieux : les crânes. Leur ayant promis une maison et échouant, les envahisseurs sont prêts à le détruire ainsi que le reste de l’humanité en faisant de la terre leur maison, et Nick doit donc faire de son mieux pour résoudre ce problème.

Dans ce jeu de rôle, dans lequel plus vous êtes fort, plus vous gagnez en puissance, Marvel a montré son lien avec la réalité. Assez de multivers pour une seconde et bonjour une lueur de réalité dans cette série qui se déroule dans le temps présent et sur le sol russe plus précisément. Ce sont deux coups de pied qui montrent que invasion secrète Il n’a pas peur des parallèles du comique sur lequel il s’appuie avec la réalité actuelle.

Des réfugiés contre le pays qui les accueille, mais sans intention de le faire ? C’est quelque chose que nous avons entendu plus d’une fois et ici c’est parfaitement démontré. Cependant, au-delà de la réalité de cette série, le plus charmant est que ta un cachet Marvel incomparable : de l’action, une bonne réalisation et surtout de belles performances.

Samuel L. Jackson, Cobie Smulders et Ben Mendelsohn faire un trio unique plein de chimie, tandis que Emilia Clarke, qui a fait ses débuts dans Marvel, devient le propriétaire des Skrulls les plus effrayants et avec un personnage plein d’émotions. En même temps, Olivia Colman est le complément idéal pour ce casting qui, sans aucun doute, a été choisi à la perfection.

Cette distribution diversifiée de invasion secrète a réussi à sortir des anciens acteurs connus. De plus, il y a aussi le fait que la mise en scène et le timing des rencontres sournoises entre agents doubles est complètement séduisant pour les téléspectateurs. Du premier au dernier épisode, la série laisse tout fan dans l’attente de ce qui va se passer, ce qui en fait la fidèle justification de Marvel et de sa série.

