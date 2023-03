Bilan de Mariachis, la nouvelle série HBO Max qui revalorise l’âge d’or de la musique et du cinéma mexicains

PAS DE SPOILERS

Mariachis Il est arrivé sur HBO Max il y a quelques heures à peine et dans cette note, sans spoilers, nous vous expliquons pourquoi le regarder. À quel point est-il bon ?

©IMDBMariachis

Il y a des aspects, de la nourriture ou même de la musique qui représentent chaque pays et, s’il y a quelque chose qui les marque, c’est de continuer à maintenir ces coutumes à flot. C’est le cas du Mexique où, par exemple, le Mariachis Ce sont des groupes qui sont dans la culture mexicaine depuis des années et qui, malgré le passage du temps, n’ont jamais cessé d’être quelque chose de typique du pays. Pour cela, HBO Max a décidé de leur rendre hommage avec la première de leur nouvelle série, Mariachisce 2 mars.

Mariachis met en vedette le chanteur et acteur Pedro Fernández, qui se met dans la peau de Rosendo Cuevas, un musicien atteint de la maladie d’Alzheimer. Face à cela, sa famille, composée de deux enfants et de sa femme, décide de s’impliquer dans son rétablissement afin de lui offrir les meilleures dernières années de vie possibles. Pour cela, ses deux fils décident de former un groupe musical pour le rapprocher de sa grande passion.

Et bien qu’au départ Mariachis Il n’a pas une grande fluidité, avec des plans de détails exagérés, au fur et à mesure que la série progresse, il commence à être plus rythmé. Eh bien, la vérité est qu’il raconte une histoire dramatique qui doit répondre lentement aux questions, révélant la quantité de sentiments de chaque personnage. Quelque chose qui, en tout cas, n’aurait pas été possible sans l’excellent travail du casting.

Inutile de dire que Pedro Fernández a fait une démonstration magistrale de la performance, tandis que Vadhir Derbez dans la peau de Jorge et Antonio Mauri en tant que Pedro a fait un duo inégal mais parfait. Chacun a assumé un rôle aux perspectives très différentes et porté son deuil et sa douleur avec des personnalités qui s’intègrent très bien dans cette famille pleine de drames et de cabrioles.

En même temps Consuelo Duval fait un travail magnifique en se mettant à la place de Lucía. Elle doit non seulement pleurer d’avoir perdu son mari de cette façon, mais elle doit aussi s’occuper d’une famille. Pourtant, c’est ce qui parvient à lui apprendre à respecter et accompagner ses deux enfants de la même manière.

C’est pourquoi, l’une des choses qui reflète le plus Mariachis c’est ainsi que la musique devient un moyen d’unir la famille. En fait, c’est la démonstration claire du sentiment de fraternité à travers l’un des patrimoines culturels les plus importants du Mexique : les mariachis. La nouvelle série HBO Max est un attachement constant que même les non-mexicains peuvent ressentir ce type de musique comme une tradition.

Mariachis C’est, de loin, la production la plus réelle du Mexique, avec ses coutumes comme bannière et ayant l’âge d’or du cinéma et de la musique dans le pays comme principaux aspects.. En outre, il est clair que dans ladite nation, ce n’est pas toujours la crise, la drogue et le drame, mais qu’il y a des valeurs qui ne sont pas perdues.

