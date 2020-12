Big Wonder Woman 1984 Spoiler révélé accidentellement lors d’une interview télévisée avec Gal Gadot

Attention. SPOILERS EN AVANCE! Les promotions pour Wonder Woman 1984 battent leur plein dans les jours qui ont précédé la grande sortie du film. Récemment, l’actrice principale Gal Gadot a eu une interview avec le célèbre animateur de talk-show britannique Graham Norton. Au milieu de l’interview, Norton a accidentellement mentionné un spoiler majeur concernant le film et l’apparition du jet invisible de Wonder Woman.

Norton: Les fans de Wonder Woman se réjouissent car dans cette sortie, nous pouvons voir l’avion invisible. Eh bien, nous ne l’avons pas vu de toute évidence, c’est invisible. Mais le plan invisible est dedans.

Gal Gadot: Je ne sais pas de quoi vous parlez Graham … Vous venez de donner un spoiler majeur.

Norton: Nous pourrions supprimer cela.

La nouvelle est la bienvenue pour les fans et confirme des mois de spéculations non vérifiées. Le jet invisible est une partie importante de Wonder Woman mythologie dans les bandes dessinées. Construit à l’aide de la science et de la magie Themysciran, le jet permet à la princesse Diana, alias Wonder Woman, de se déplacer sans être détectée dans et hors des zones restreintes, et était le principal mode de transport du personnage avant d’acquérir la capacité de voler.

Le jet est déjà apparu dans l’animation et dans le Wonder Woman émission de télévision avec Lynda Carter. Mais ce sera la première fois que le jet apparaîtra dans un film d’action réelle. Mis à part le jet, la remorque pour Wonder Woman 1984 a montré que l’histoire engloberait d’autres parties emblématiques de l’arsenal d’armes de son héroïne principale.

Cet arsenal comprend également sa tiare qui sert également de boomerang destructeur et l’armure dorée que Diana porte lors d’occasions spéciales. Gal Gadot a déclaré à CinemaBlend à quel point elle était excitée d’apprendre ce dernier ajout à son uniforme de super-héros.

« C’était incroyable. Tout d’abord, j’ai vu pour la première fois le croquis de ce que nous allons concevoir, cela m’a époustouflé. C’était tellement beau. Et c’est comme les femmes et les vêtements. L’armure dorée n’est pas quelque chose qu’une femme essaierait jamais. et je me suis dit « Super, j’ai la meilleure opportunité d’essayer ce costume fou! » «

L’armure dorée a été une partie importante des promotions pour Wonder Woman 1984, et les fans ont répondu positivement à son look. Selon Gadot, obtenir une armure correcte tout en restant pratique a nécessité beaucoup de planification et de préparation.

«Il a fallu beaucoup de travail pour obtenir le bon look et s’assurer que c’est pratique pour que nous puissions y bouger. Ce n’était pas le plus confortable, ce n’était pas comme porter un pyjama. Il y avait beaucoup de choses en cours, mais cela en valait vraiment la peine, et je suis si heureux que nous l’ayons fait. Et Lindy Hemming a fait le meilleur travail avec tous les costumes. «

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film arrive dans les salles et HBO Max le 25 décembre, tout en débutant en salles sur les marchés internationaux à partir du 16 décembre. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par ET Canada avec des reportages supplémentaires provenant de CinemaBlend.

