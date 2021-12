Big Walking Dead News arrive ce week-end, mais il ne s’agit pas du film de Rick Grimes

Fans de Les morts qui marchent attendaient depuis une éternité le légendaire « Rick Grimes Movie », qui a été promis depuis que le personnage d’Andrew Lincoln a été transporté par avion de la série phare de la saison 9, alors quand la nouvelle d’une grande annonce faite ce dimanche par le Univers de Walking Dead il semblait qu’il y avait enfin de la lumière au bout de ce tunnel particulier. Comme vous vous en doutez alors, il n’a pas fallu de temps au producteur Scott M. Gimple pour abattre l’idée en avertissant les fans de ne pas s’attendre à ce que la révélation implique Rick Grimes ou son – soi-disant – film à venir.

Rick Grimes d’Andrew Lincoln était le cœur et l’âme de Les morts qui marchent dès son premier épisode, s’être réveillé dans un lit d’hôpital pour découvrir qu’une maladie mystérieuse avait envahi le monde et transformé les gens ordinaires en zombies assoiffés de sang. Après avoir dirigé un groupe de survivants en constante évolution d’un traumatisme à l’autre pendant neuf saisons, y compris les temps tyranniques du gouverneur et de Negan, Rick a pris sa dernière position dans une explosion de pont et a été supposé mort par la plupart des autres personnages, alors que le public savait son sort n’était pas tout à fait aussi définitif.

Depuis cette dernière apparition en 2018, il a été constamment taquiné que les fans reverraient Rick Grimes, d’abord dans une grande trilogie de sorties cinématographiques, qui au fil du temps est devenue un seul film, mais jusqu’à présent, même cela n’a pas d’arrivée définie. date, et en juillet, le réalisateur Greg Nicotero a révélé qu’il ne savait pas quand le film commencerait réellement à tourner. Cela ne semble pas tout à fait la perspective positive que certains fans espéraient, alors l’annonce que quelque chose allait arriver ce week-end a immédiatement été considérée comme le signe qu’ils attendaient. Encore une fois, il n’a pas fallu longtemps pour que les espoirs se brisent sur la tête comme tant de créatures traînantes de la série, Gimple ayant d’abord suscité des attentes, puis peu de temps après son retour pour les abaisser à nouveau.

Les morts qui marchent spectacle d’accompagnement Parler morts ce dimanche mettra en vedette un invité spécial, et Gimple a lancé la spéculation en commentant sur les réseaux sociaux en disant: « Ce sera GRAND », mais lorsque le nom de Rick Grimes a explosé partout, Gimple est revenu sur Twitter pour clarifier son commentaire, en publiant: « Je vois ça a explosé un peu. C’est gros, mais il ne s’agit pas de Rick Grimes. Nous sommes désolés que certaines choses prennent du temps – cette annonce est quelque chose, cependant, qui a été longue à venir. MERCI d’être avec nous dans ce voyage; tous les jours dans tout le pays (et dans le monde !), nous nous efforçons de créer des choses qui vous passionnent, vous intriguent, vous font sentir – nous travaillons dur pour ne pas vous décevoir. Si vous creusez le TWDU, les nouvelles de dimanche seront massives et importantes. »

Alors qu’on a récemment parlé d’avenir Les morts ambulants retombées dont Contes de The Walking Dead et une émission basée sur Carol et Daryl, il est difficile de voir l’un de ceux qui sont actuellement aussi dominants dans l’esprit que Gimple l’a suggéré, et si cet invité spécial est quelqu’un associé à ces séries, cela signifie que ce sera aussi quelqu’un qui a été une partie de nombreux autres Parler morts spectacles et donc pas si spécial. Alors que nous attendons avec impatience – et un sentiment de déception imminente – les nouvelles de dimanche, la seule chose dont nous sommes certains, c’est que l’attente du retour de Rick Grimes se prolonge encore un peu.





