Tous les membres de Big Time Rush et de la distribution de l’émission originale ont mis à jour leurs icônes de médias sociaux en un cercle rouge.

Le retour de Big Time Rush est enfin là. Le groupe a commencé à taquiner quelque chose d’excitant sur leurs comptes de médias sociaux.

L’année dernière (21 avril), Big Time Rush a surpris les fans en annonçant leur retour. Kendall, James, Carlos et Logan se sont tous réunis sur les réseaux sociaux. Le groupe a publié une vidéo officielle de la réunion qui s’est terminée par Carlos en disant: « Nous vous aimons tellement. Répandez cet amour, répandez cet aloha et qui sait… beaucoup de choses à attendre à la fin de cela. À bientôt. «

Depuis lors, les garçons sont restés silencieux, mais il semble qu’un retour se produise maintenant avec un redémarrage de leur émission emblématique.

LIRE LA SUITE: Big Time Rush est maintenant disponible pour regarder sur Netflix

Big Time Rush taquine le retour officiel et les fans sont convaincus qu’un redémarrage est à venir. Photo : HENNING KAISER, @bigtimerush via Twitter

Hier (13 juillet), les comptes Twitter et Instagram officiels de Big Time Rush ont changé leurs icônes de réseaux sociaux en cercles rouges. Ils ont également remplacé leurs images d’en-tête par des arrière-plans rouges. Si cela n’était pas assez mystérieux, Kendall, James, Carlos et Logan ont tous fait de même sur leurs comptes personnels. En d’autres termes, une annonce Big Time Rush est à nos portes.

On dirait que c’est plus qu’une tournée et/ou de la nouvelle musique. Stephen Kramer Glickman, qui a joué Gustavo Rocque dans la série originale Big Time Rush, a également mis à jour ses pages de médias sociaux avec la mise en page rouge. Dans cet esprit, il semble que les garçons pourraient annoncer un redémarrage de Big Time Rush, comme le iCarlvous redémarrez, et nous pourrions également recevoir de la nouvelle musique.

Naturellement, les fans le perdent. Voici quelques-unes des réactions à ce jour.

Seriez-vous heureux d’un redémarrage de Big Time rush comme ils l’ont fait avec iCarly où ce serait plus pour les adultes ??? (vraie question)

personnellement, j’en ai besoin 🙂 je veux entendre les garçons et gustavo jurer LMAO – cierra (@cierrratimerush) 12 juillet 2021

Iconique.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂