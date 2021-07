Big Timber Saison 2: date de sortie, distribution, intrigue et dernières mises à jour ici

– Publicité –



La saison 2 de Big Timber est enfin là. Nous sommes impatients de voir ce qui se passera après la grande finale qui nous a laissé nous demander tant de choses. Quand la saison 2 de Big Timber débutera-t-elle? Qui sont les nouveaux personnages de Big Timber ? Que se passera-t-il dans la deuxième saison de Big Timber ? Nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur la deuxième saison du gros bois.

À propos de la série « Big Timber »

Big Timber est une nouvelle comédie dramatique de New Century TV. Il a été créé par Redeeming Elements. La série raconte la vie et les affaires de Big Timber, une entreprise familiale située dans la petite ville de Small, dans le Montana.

Ernest « Ernie » Briggs (Michael Shanks) est le premier à figurer dans cette histoire. Il était un pionnier du gros bois et est décédé depuis.

Date de sortie de la saison 2 de Big Timber

Gros bois La saison 2 n’est pas encore sortie. C’est probablement parce que la série n’a pas été renouvelée pour une suite. Le moment où cette annonce se produira déterminera quand le spectacle reviendra, ce qui pourrait être au début de 2021 ou en 2022. Ce ne sont que des spéculations. Les fans devront attendre et observer comment les choses se déroulent.

Casting de la saison 2 de Big Timber : qui peut y participer ?

La série porte sur Wenstob Timber Resources, dans laquelle Kevin Wenstob et Sarah Fleming sont des partenaires de vie. Sarah Fleming est diplômée en médecine et Kevin est entrepreneur depuis plus d’une décennie. Kevin et Sarah ont créé l’entreprise il y a 25 ans. Cependant, au début, il était capable de travailler seul. Il a commencé à avoir besoin de plus d’employés à mesure que l’entreprise grandissait. Sarah était prête à changer de carrière et à le rejoindre. Elle gère les opérations de Sawmill et s’occupe des ventes. Kevin est responsable de la revendication territoriale et de l’exploitation forestière.

Erik, le fils d’un couple de mécanicien poids lourds et de puissance, les aide à subvenir à leurs besoins. Il s’assure que les machines et l’équipement sont en parfait état. Coleman Wilner, son ami depuis de nombreuses années, est le chef d’équipe de la société. Il est dévoué, travailleur, avide d’apprendre et rêve de posséder sa propre entreprise. Pour le prochain épisode, tous les quatre devraient être de retour. Nous pourrions également voir d’autres membres, et peut-être même de nouveaux.

L’intrigue de la saison 2 de « Big Timber »

Nous connaissons quelques détails sur l’intrigue, mais elle est actuellement gardée secrète pour la saison 2 du gros bois. La famille a changé. Grammy Jean (Diane Ladd), la matriarche, est décédée lors de la finale de la première série. Cela signifie que beaucoup de choses vont changer. Hank et Dean devront désormais s’occuper de Drew. Une chose est sûre : le gros bois n’est pas encore fini. Cette série était l’un des originaux les plus populaires sur Netflix, nous sommes donc très impatients de voir comment ils abordent la saison 2 des gros bois.

Big Timber Season 2 sera construit sur le terrain de Big Timber Season One.

L’histoire commence avec une femme conduisant sur un vieux chemin de terre avec sa fille.

Molly essaie de raviver sa relation avec Luke. Cependant, il n’est pas intéressé. À cause de Grayson, de son fils et de l’ancien partenaire de Molly. Les habitants de la ville apprennent que Molly a été impliquée dans un deuxième meurtre dans son évasion de la vie de la grande ville. Cela soulève des questions sur la raison pour laquelle ils étaient là.

Molly avoue finalement avoir tué quelqu’un dans une boîte de nuit. Cela amène les gens à se demander si Molly a l’intention de refaire la même chose. Molly est sur le point d’accoucher. Elle a toujours la vie de la grande ville en tête, jusqu’à ce que certains événements importants prouvent le désir de Molly de prendre un nouveau départ à Big Timber.

Luke fait de son mieux pour oublier Grayson. Il pense qu’il ne ramènera que des souvenirs négatifs à propos de Molly et que leur amitié passera d’une simple amitié à une romance. Il n’avait aucune idée que cela se reproduirait après ce qui s’était passé auparavant, mais maintenant il se sent blessé parce qu’il ne veut pas que quelque chose se passe mal dans sa vie actuelle.

