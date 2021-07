Big Timber Saison 2 : Date de sortie, distribution et tout ce que nous savons

– Publicité –



« Big Timber » est une série documentaire sur l’entreprise forestière de la famille Wenstob. Ils s’approvisionnent en bois dans des régions éloignées, ce qui peut s’avérer dangereux. Les retours peuvent être énormes car ils fournissent du bois de première qualité que les clients ne peuvent trouver nulle part ailleurs. Sur Canada’s History Channel, la série a présenté son premier épisode en octobre 2020. Le succès de l’émission au Canada a conduit à sa sortie internationale en juillet 2021 par Netflix.

Des visuels étonnants sont utilisés pour montrer l’environnement naturel et sauvage dans lequel la série se déroule. Les conditions météorologiques extrêmes et les emplois à haut risque ajoutent à l’excitation de la série. Il n’est pas surprenant que les fans s’intéressent à savoir s’il y aura une deuxième saison. Voici tout ce que vous devez savoir.

Date de sortie de la saison 2 de Big Timber

Netflix a créé la saison 1 de « Big Timber » dans son intégralité le 2 juillet 2021. La première saison a été diffusée sur History Channel Canada du 8 octobre 2020 au 10 décembre 2020. Chaque épisode dure entre 40 et 42 minutes.

Vous serez heureux d’entendre ce que nous avons trouvé sur la deuxième saison. Fin janvier 2021 était la date à laquelle il a été annoncé que l’émission avait été approuvée pour sa deuxième saison. Huit épisodes sont prévus pour la saison à venir, soit deux de moins que lors de la première saison. Ce n’est pas surprenant compte tenu du contenu passionnant de l’émission. Il y a une énorme demande d’émissions de téléréalité qui se concentrent sur les professions et mettent en lumière la vie de personnes travaillant dans des domaines de travail non conventionnels. Des émissions comme « Deadliest Catch » et « Gold Rush » l’ont montré. L’ajout de ‘Big Timber’ à ce genre semble être une excellente chose.

La première saison a été principalement tournée entre septembre 2019 et janvier 2020. Quelques épisodes ont été tournés en septembre 2020. L’équipe de production devra filmer pendant 4 à 5 mois avant de pouvoir commencer à sortir de nouveaux épisodes. L’émission est sortie sur Netflix sept mois après sa diffusion originale à la télévision. La série pourrait donc suivre un calendrier de production et un calendrier de sortie similaires. Nous pouvons nous attendre à ce que la deuxième saison de ‘Big Timber’ soit diffusée au Canada si le tournage se termine d’ici l’automne 2021. Sur Netflix, il sera disponible à l’été 2022.

Casting de la saison 2 de Big Timber : qui peut y participer ?

La série est centrée sur Wens tob Timber Resources appartenant à Kevin Wens tob avec Sarah Fleming, sa partenaire dans la vie. Sarah Fleming est une professionnelle médicale enregistrée et Kevin est en affaires depuis plusieurs décennies. Bien que le couple ait démarré l’entreprise il y a plus de 25 ans ensemble, Kevin était au départ propriétaire unique. Il avait besoin de plus de personnes pour l’aider à développer l’entreprise. Sarah a changé de carrière et l’a rejoint. Elle supervise les opérations de la scierie, s’occupe des ventes et Kevin gère les revendications territoriales et l’exploitation forestière.

Erik, un mécanicien poids lourd, soutient le couple de puissance. Il s’assure que les machines et les équipements sont en bon état. Coleman Wilner, son ami de longue date, est le chef d’équipe de l’entreprise. Il est dévoué, travailleur et désireux d’apprendre. Son rêve est de posséder une entreprise. Le prochain épisode les verra tous. D’autres membres de l’équipe peuvent également être présents, dont de nouveaux visages.

