Big Timber Saison 2 : Date de sortie, distribution et tout ce que nous savons sur

– Publicité –



Cet article aurait été imprimé sur du vrai papier il y a quelques décennies sans les efforts inlassables des bûcherons du monde entier. Cependant, la majorité des gens ne savent rien de l’industrie forestière au-delà de ce simple fait. La base de notre civilisation est le bois. Cependant, la seule chose que la personne moyenne voit à propos de l’exploitation forestière est le produit final. Des émissions de télé-réalité telles que « Big Timber » peuvent nous raconter toute l’histoire derrière les planches ou le papier que nous ramassons dans notre quincaillerie locale.

Initialement produit et diffusé sur la chaîne History en 2020, « Big Timber » se concentre sur l’entreprise forestière dirigée par le bûcheron-extraordinaire canadien Kevin Wenstob et sa famille. La saison originale de l’émission a été rééditée sur Netflix dans une nouvelle saison. Il s’est rapidement hissé au sommet des pages les plus regardées du site de streaming. Les fans se demandent maintenant s’ils verront davantage le commerce du bois en plein essor dans la saison 2 de « Big Timber ».

Quand sortira la saison 2 de Big TImber ?

Aucune annonce officielle n’a été faite à propos de la saison 2 de « Big Timber ». L’émission a environ six mois, mais il semble que ni Netflix ni History Channel n’aient été enclins à soutenir une poursuite. Cela ne veut pas dire que la série sera annulée.

La première saison de « Big Timber » a été diffusée au milieu de la pandémie de coronavirus. Cela signifie qu’il a probablement été abattu avant que le Canada ne mette le pays en quarantaine. Selon The Cinemaholic, la série a été tournée entre septembre 2019 et janvier 2020. Ils ne fournissent aucune source officielle pour cette information. Cette information est cruciale car elle donne une image du cycle de production du « Big Timber ». Si le tournage a lieu au cours des mois d’automne, il est compréhensible qu’aucun des réseaux affiliés à la série n’annonce une deuxième série avant le début du tournage.

La saison 1 a été diffusée d’octobre à décembre 2020 (via IMDb), ce qui a entraîné un écart de plus d’un an entre le tournage et les débuts. Les fans peuvent s’attendre à la saison 2 de « Big Timber » à l’automne 2021 si une deuxième saison est en production.

Qui sont les membres du casting de la saison 2 de Big Timber ?

Si « Big Timber » reçoit une deuxième saison, il est probable que les fans verront des visages familiers lorsque la série sera enfin diffusée. Kevin Winston est l’homme responsable des opérations d’exploitation forestière. C’est le plus évident. Erik Wenstob, le fils de Kevin, et le mécanicien de référence pour les opérations d’exploitation forestière reviendront très probablement à l’équipe en tant que l’un des principaux participants. Sarah Fleming est l’épouse de Kevin et son partenaire commercial dévoué.

Kevin est soutenu par Coleman Willner et le clan Wenstob. Ces quatre hommes se sont fait un nom au Canada comme l’une des dernières entreprises forestières indépendantes. Les fans verront sans aucun doute « Big Timber » revenir pour un autre tour.

Dans quels endroits Big Timber Season 2 sera-t-il présenté?

Toute la saison 1 de « Big Timber » a été tournée au même endroit sur l’île de Vancouver, au Canada. Il n’est pas clair si les Wenstobs seraient ouverts aux emplacements mobiles en cas de « Big Timber » Saison 2. Bien qu’il puisse sembler facile de trouver des emplacements pour des émissions de téléréalité, l’industrie forestière a certaines restrictions qui ne s’appliquent pas aux autres. Tourner dans un autre endroit nécessite que vous trouviez et obteniez les droits de filmer sur un autre terrain.

Mais cela ne signifie pas que la saison 2 de « Big Timber » ne peut pas se dérouler ailleurs. Des émissions de téléréalité similaires, telles que «Gold Rush», qui implique également le jalonnement de revendications sur de nouvelles parcelles de terrain, peuvent se déplacer entre les saisons. Les Wenstobs n’ont peut-être pas parlé de sécuriser une section de forêt loin de leur terrain de jeu habituel. Les fans devront attendre la sortie de la saison 2 pour en savoir plus sur l’emplacement de la série.