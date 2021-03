Big Suze de Peep Show a réussi à cacher le fait qu’elle était dans la famille royale de tout Hollywood

Le joueur de 40 ans a également joué dans Deux hommes et demi en 2011, aux côtés d’Ashton Kutcher, et elle était partie pour Los Angeles juste après son mariage en 2009.

S’adressant à Insider, elle a déclaré: « Les gens de mon entreprise en Amérique ne savaient rien à ce sujet, parce qu’ils voyaient juste ‘Sophie Winkleman’ sur la feuille et j’irais faire l’audition et ensuite obtenir le travail ou ne pas.

« Et ils n’ont rien trouvé sur moi. Ils me connaissaient juste par mon jeu d’acteur, ce qui était assez important pour moi. »

David Mitchell et Robert Webb ont récemment révélé qu’ils souhaitaient en faire plus Peep Show, mais seulement quand ils sont «vraiment vieux».

Les seconds seires de la comédie acclamée du duo Retour est sorti en janvier, et ils ont dit qu’ils n’avaient toujours pas fermé la porte à la relance de Mark et Jez.

« Ce que nous disons toujours, c’est que si David et moi avons la chance d’être en bonne santé dans la soixantaine ou à n’importe quel moment, de revenir et de faire une autre série où Mark et Jeremy ont exactement les mêmes conversations dans exactement le même appartement, mais déménagent dans leur plus grand âge, ce serait drôle », nous a dit Robert.