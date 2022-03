Big Sky : Víctor Varona, l’interprète de Toni, a donné des détails sur la deuxième saison et a raconté comment c’était de travailler pour Netflix

Le 16 février, Netflix a lancé, avec style, grand ciel la nouvelle série jeunesse dédiée purement et exclusivement aux adolescents. Avec une seule saison de 11 épisodes, la fiction a innové dans les intrigues pour les plus jeunes, s’éloignant du cliché typique. Pleine de mystère, de drame et même de moments musicaux attachants, cette série est déjà devenue la plus regardée dans la section que la plateforme a pour les garçons.

Netflix a sans doute déjà entrevu un tel succès car, à la veille de la sortie de grand cielIl a été confirmé qu’il aura une deuxième saison. On ignore encore exactement à quoi ressembleront les nouveaux épisodes, mais qui pourrait donner des détails à ce sujet était Victor Varona. L’acteur, originaire du Mexique, a joué le grand Toni dans la première édition et est déjà retourné en Argentine pour filmer la deuxième partie.

Ainsi, dans une interview exclusive avec spoilers Il a dit ce qu’il était autorisé à dire, a confirmé s’il apparaîtrait en faisant du wakeboard et a assuré que ce qui s’en venait serait mieux. « Nous savons de quoi va parler l’histoire, mais nous n’avons pas défini les scènes, donc je ne sais pas dans quelle mesure je vais être impliqué dans le wakeboard, mais d’après ce que j’ai lu, je sais que ça va être utile. ça vient très bien« , étaient ses mots exacts. Même ainsi, malgré le fait qu’elle travaille déjà sur les nouveaux chapitres, Varona a déclaré qu’elle ne pouvait toujours pas y croire.

« Je n’arrive toujours pas à croire à quel point c’est réussi grand ciel. Je coule, je vais avec ce qui se passe en ce moment. Je n’ai que les retours de mes collègues et un peu les réactions des gens, mais je n’ai pas vraiment approfondi pour l’analyser car je n’y crois pas encore. J’ai du mal à accepter», a-t-il assuré. De plus, d’autre part, il a précisé que les enregistrements, du moins pour lui, prendront six mois. Bien sûr, dans son entretien avec spoilers Il a exprimé ce qu’il ressent à propos de son retour: « Maintenant un peu plus stagnant parce que je sais déjà comment c’est. J’étais déjà en Argentine l’année dernière, c’était fou parce que je ne connaissais personne, mais maintenant je me sens un peu plus chez moi.”.

Dans la première édition, en plus d’être l’une des performances les plus brillantes de toute la distribution pour son rôle d’entraîneur, il a également montré son côté romantique lorsqu’il a retrouvé Luz (Abril Di Yorio) et est tombé amoureux à nouveau. Cependant, comme il l’a dit à juste titre, Victor Varona Il n’a toujours aucune indication sur le déroulement de la deuxième saison, il n’a donc toujours aucune confirmation officielle que leur relation reviendra pour la deuxième partie.

« Je ne sais pas si Toni et Luz reviennent, je n’en ai aucune idée. Comment te dire? Je ne peux rien vous dire ! » Il s’est exclamé en riant avant d’ajouter : « Seulement s’ils ont déjà vu la saison 1, pourquoi tout regarder si elle vient juste d’être diffusée ? Mieux vaut en profiter un peu plus et si vous l’avez déjà terminé, regardez-le environ cinq fois de plus. Mais c’est la seule chose que je peux dire”. Malgré tout, l’acteur a assuré que pour cette édition, il est beaucoup plus calme car il « connaît déjà » son personnage après l’incroyable préparation qu’il a donnée à Toni, qui est fondamentale dans l’histoire de grand ciel.

Dans son entretien avec spoilersVarona a déclaré: « Je n’ai jamais été entraîneur. J’ai une attitude très détendue envers la vie, ma corporalité, la façon dont je m’entends avec mes amis et pour être coach, je devais montrer un autre type d’attitude, peut-être un peu plus personnelle, plus enracinée», a-t-il commencé à expliquer. Mais ensuite il a déclaré :Bien qu’évidemment je ne l’ai pas fait à 100% comme ça parce qu’ils m’ont demandé dans la production d’être comme moi, parce qu’ils ont aimé ma personnalité, seulement avec la mentalité que je suis un coach”.

À tel point que, selon ce qu’il a expliqué, pour faire ce grand changement, les vêtements qu’ils lui ont mis ont été d’une certaine aide.C’est très différent de la façon dont je m’habille. M’habiller tout le temps détrempé me donne un corps différent, je coule différemment, mais là ils m’ont habillé plus fraise, plus cheto comme on dit ici en Argentine, plus serré, plus formel. Donc ça te donne un autre type de posture, tu parles différemment et ce côté-là est bon», a-t-il condamné.

D’autre part, son personnage Toni a également dû apprendre le wakeboard, le sport qui est l’assaisonnement particulier de la série : « J’ai dû m’imprégner du wakeboard car je n’y connaissais pas grand chose. J’ai dû le faire au Mexique, mais avec des amis, en vacances parfois, mais j’ai dû apprendre les trucs, les instruments qui servent à le faire, comme toutes ces sortes de petites choses. C’était donc un très bon travail et père, j’ai vraiment apprécié», a-t-il dit et, pour terminer, Victor Varona précisé avant spoilers: « grand ciel C’est une porte de plus qui s’est ouverte pour moi, un pas de plus et c’est fou qu’ils me sortent de mon pays pour venir travailler dans ce que j’aime le plus, donc je n’ai plus rien à remercier”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂