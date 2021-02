Big Sky: quand la série de la star des Vikings Katheryn Winnick arrive-t-elle en Amérique latine?

‘Grand ciel’ est une série dramatique policière créée par David E. Kelley qui a été créée en novembre 2020 sur le réseau de télévision ABC. C’était une série produite par l’ancienne 20th Century Fox, actuellement appelée Studios du XXe siècle après l’achat de Renard de la part de Disney. Étant une fiction pour les plus de 18 ans, elle n’a pas sa place sur le service de streaming Disney +.

De quoi s’agit-il? « La série suit » les détectives privés Cassie Dewell et Cody Hoyt se joignent à leur épouse et ex-flic, Jenny Hoyt, à la recherche de deux sœurs qui ont été enlevées par un chauffeur de camion sur une autoroute éloignée du Montana. Mais quand elles découvrent qu’elles sont ce ne sont pas les seules filles qui ont disparu dans la région, elles doivent courir contre la montre pour arrêter le meurtrier avant qu’il ne prenne une autre femme.

Le casting principal est composé de Katheryn Winnick (Jenny Hoyt), interprète de Lagertha dans ‘Vikings’, Kylie Bunbury (Cassie Dewell), Brian Geraghty (Ronald Pergman), Valérie Mahaffey (Helen Pergman), Dedee Pfeiffer (Denise Brisbane), Natalie Alyn Lind (Danielle Sullivan), Jesse James Keitel (Jerrie), Jade Pettyjohn (Grace Sullivan), John Carroll Lynch (Rick Legarski) et Ryan Phillippe (Cody Hoyt).







Le public et les critiques l’ont reçu régulièrement, depuis Tomates pourries Il a 62% cote d’approbation, avec un total de 21 avis, indiquant qu’il ne fait pas beaucoup de services, mais les téléspectateurs trouveront son mystère rapide et tordu assez convaincant. Dans Métacritique a une note moyenne de 58/100, avec 16 critiques.

+ Quand et comment voir Big Sky en Amérique latine?

La série avec Katheryn Winnick, issue d’une saison composée par 9 épisodes, Il arrivera en Amérique latine au mois de juin et pourra être vu via Star Plus, la nouvelle option qui intégrera la plateforme Disney +, avec un large catalogue de films et de séries destinés à un public adulte.