Big Sky : première de la saison 2 sur Netflix

La série pour adolescents avec Pilar Pascual revient sur Netflix dans quelques heures seulement. Découvrez sa date de sortie selon chaque pays !

©NetflixCielo Grande lance sa deuxième saison.

ohgrand ciel est sur le point de revenir ! La série argentine qui a su être un succès en Netflix Forte de sa première saison, elle s’apprête à sortir un second volet sur la plateforme de streaming. Ainsi, les utilisateurs du N rouge pourront à nouveau profiter de cette fiction pour adolescents qui propose à parts égales drame, amitié et compétition. A partir de quand sera-t-il disponible dans le catalogue ?

Créée par Jorge Edelstein et réalisée par Mauro Scandolari, la série met en vedette pilier pascal, qui figurait auparavant dans Go! Vivez à votre façon, une autre des productions originales du service d’abonnement. Transformée en star de Netflix, la jeune actrice est prête à reprendre cette série arrivée sur la plateforme de streaming cette année et présentera un opus entièrement renouvelé.

il y a des mois il est arrivé grand ciel à Netflix, une bande composée de 11 épisodes environ 30 minutes chacun. De quoi s’agissait-il? L’intrigue se déroule dans une station balnéaire isolée en Argentine, où se déroule une compétition de wakeboard. Ce championnat attire l’attention de Steffi, une célèbre athlète mexicaine qui, à son arrivée, découvre un grand secret de famille. Cette aventure va reprendre dans quelques heures.

saison 2 de grand ciel Cela commencera lorsque les nouveaux propriétaires apparaîtront comme une menace dangereuse, puisque les jeunes employés ont été licenciés et qu’il semble n’y avoir aucun moyen de sauver l’hôtel. « Les propriétaires ont l’intention d’abattre la forêt pour construire une station balnéaire destinée aux touristes étrangers. Seul le « Girls Jam », une compétition de wakeboard impromptue, peut aider les garçons à éviter le désastre.», anticipe son synopsis officiel.

+ Cielo Grande 2 : première fois sur Netflix

En plus de Pilar Pascual, les membres de la distribution comprennent Abril Di Yorio, Víctor Varona, Guido Messina, Giulia Guerrini, Pasquale Di Nuzzo, Luan Brum et Fernando et Juan Monzo. Si vous voulez les revoir en action, alors vous ne pouvez pas manquer la saison 2 de Big Sky sur Netflix, à venir 30 décembre au catalogue. Revoir les horaires d’ouverture selon chaque pays !

Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica et Guatemala : 02h00

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 03h00

Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 04h00

Argentine, Chili, Paraguay, Brésil et Uruguay : 05h00

Espagne: 09h00

