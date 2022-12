Big Sky : aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

Netflix

La deuxième saison de grand ciel Elle est déjà sur Netflix, mais de nombreux fans se demandent si la série pourrait être renouvelée. Connaître la vérité.

©NetflixApril di Yorio et Pilar Pascual

février dernierNetflix a lancé dans son catalogue l’une des séries argentines les plus vues ces derniers jours. Il s’agit de grand ciel, une fiction pleine de drame, de mystère, mais aussi de romance, de musique et de sport. Cette bande dessinée entièrement dédiée aux plus jeunes est une combinaison idéale de ce que les plus jeunes recherchent : du divertissement et quelques rebondissements inattendus pour donner de la fluidité à l’histoire.

pour cette raison grand ciel c’est devenu une rage immense. A tel point que le succès de la série a conduit à une deuxième saison. Cependant, il convient de noter que Netflix avait déjà prévu les nouveaux épisodes car ils ont confirmé leur renouvellement avant même la première du premier. De plus, la vérité est que la fin ouverte a laissé tous les téléspectateurs qui l’ont apprécié vouloir en savoir plus sur cette histoire.

Et maintenant, après tant de mois d’attente, on sait enfin ce qui s’est passé après l’appel que Natasha (Giulia Guerrini) a reçu et l’a ramenée à grand ciel, l’hôtel du delta argentin. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, aussi comment les protagonistes, Luz (Abril di Yorio) et Steffi (Pilar Pascual) font face à leur nouvelle relation fraternelle. Quelque chose qui, sans aucun doute, est un changement radical pour tous les membres de ce drame.

Cependant, la vérité est qu’après les huit épisodes qui viennent de sortir, de nombreux fans se demandent déjà si la série aura une troisième saison. En tout cas, ce sont des informations encore inconnues. Malgré le fait que, comme la première partie, la fin a été laissée ouverte avec Natasha à nouveau à l’aéroport, Netflix n’a pas encore révélé de détails.. Apparemment, à cette occasion, ils attendront de voir l’accueil du public.

C’est-à-dire que si cela se produit, Cela pourrait prendre encore un mois pour confirmer l’arrivée d’une troisième saison de grand ciel. Même ainsi, avec la fin, il y a une intrigue ouverte : Luz et Steffi vont-ils se battre pour être les protagonistes ? Cela reste à voir. Bien qu’il convient de noter qu’ils ont une meilleure relation qu’il n’y paraît.

