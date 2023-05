Big Sky annulé à ABC après trois saisons

ABC a supprimé Grand ciel. Deadline rapporte que l’émission a été officiellement annulée après trois saisons sans qu’il soit prévu de développer une saison 4. L’émission est l’une des trois à être supprimée par le réseau vendredi, rejoignant Quotidien de l’Alaska et La compagnie que vous gardez. Pour l’instant, on ne sait pas si les producteurs prévoient d’acheter la série ailleurs pour une éventuelle reprise. Cependant, il y aurait eu un argumentaire pour une quatrième saison potentielle qui a été décrite comme un « redémarrage créatif » qui aurait eu une implication plus directe du créateur David E. Kelley.





Selon le nouveau rapport, on pense que la baisse des notes est la principale raison de Grand ciel obtenir la botte. La troisième saison aurait été parmi les plus basses de la saison télévisée pour le contenu scénarisé d’ABC. Pour aggraver les choses, il y avait des rumeurs de drames sur le plateau et « d’économies difficiles » impliquées dans le développement de la quatrième saison d’une émission dramatique. Avec tout cela à l’esprit, la nouvelle n’est pas vraiment surprenante, même si elle peut être décevante pour de nombreux fans.

Grand ciel est basé sur la série de livres originale de CJ Box. Il met en vedette Katheryn Winnick et Kylie Bunbury, avec la troisième saison, intitulée Big Sky : Sentiers mortels, avec également Jamie-Lynn Sigler, J. Anthony Pena, Jensen Ackles et Reba McEntire. Darius Rucker, Rosanna Arquette et Lyle Lovett ont également fait des apparitions lors de la troisième saison.

Big Sky obtient la botte

Le showrunner Elwood Reid a précédemment parlé de la possibilité d’une quatrième saison après la fin de la diffusion de la saison 3. Il a dit qu’il était dans l’air de savoir si un renouvellement aurait lieu, mais qu’il y avait beaucoup de plans créatifs en place de manière préventive au cas où. Reste à savoir si tout cela sera exploré si le spectacle se déplace ailleurs. Reid espérait également que changer le format de l’émission à partir de la saison 3 aiderait à rafraîchir suffisamment les choses pour susciter plus d’intérêt pour la saison 4.

« Je pense que la chose qui m’a enthousiasmé à propos de cette saison était de l’appeler Sentiers mortels et raconter une histoire puis ajouter le crime de la semaine », a déclaré Reid à TV Guide. « Je pense que c’est une formule vraiment réussie pour l’émission que nous avons finalement trouvée. La réponse à cette question est donc que nous avons beaucoup d’idées. Nous avons une grande histoire particulièrement amusante qui implique beaucoup de nos personnages préférés… Ces personnages sont tellement amusants, et ce monde que David [E.] Kelley a créé est vraiment amusant, donc j’ai des tonnes de matériel pour continuer si ABC veut que nous le fassions. »

Cela dit, Reid savait aussi que la réalité était que Grand ciel pourrait éventuellement se terminer avec sa troisième saison. Le réseau lui avait dit de fournir une fin quelque peu concluante pour la saison, même si laisser quelques questions sans réponse était bien. C’est pourquoi il reste encore des questions que les fans pourraient se poser après la finale de la troisième saison.

« Le mandat d’ABC était: » Satisfaire l’intrigue, mais assurez-vous que nous avons des cliffhangers émotionnels « », se souvient Reid. Et je pense que nous avons fait cela et abordé ces choses : que fait le personnage de Reba ? Où vont Cormac et Cassie dans leur relation, [with] ce type dont la mère est en prison et dont le père est un meurtrier ? Où sont les bizarres Walter et Paige [Madalyn Horcher] aller avec leur relation? Où va la relation entre Donno et Tonya ? Et bien sûr, le tout est, qu’est-ce qui se passe avec Jenny et Beau ? Nous avons été très délibérés avec cela. »

Grand ciel est en streaming sur Hulu.