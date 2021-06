Big Rumble Boxing : Creed Champions vous met sur le ring avec Rocky sur PS4

Creed: Rise to Glory, le jeu de boxe PSVR populaire de Survios, obtient une suite d’écran de crêpes. Sorti plus tard cette année sur PlayStation 4, Big Rumble Boxing: Creed Champions promet une « expérience de boxe d’arcade se déroulant dans la franchise de films de boxe la plus renommée de tous les temps ». Le communiqué de presse explique : « Graissez les échelons dans un mode arcade intense, perfectionnez vos compétences dans les montages d’entraînement classiques de Rocky et affrontez vos amis dans un mode multijoueur compétitif local palpitant. »

Bien que cela ne prenne pas en charge le PSVR comme son prédécesseur, le développeur Survios semble assez ravi de l’opportunité de continuer à travailler sur la franchise Rocky. Et ce n’est pas surprenant : les films ont généré « 1,3 milliard de dollars de ventes au box-office mondial, remportant trois Oscars et dix nominations ». Cette année marque également le 45e anniversaire de la sortie du film original, nous sommes donc sûrs que le jeu jouera un rôle dans ces célébrations d’une manière ou d’une autre.